ضرورت حضور جریان انقلاب در فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ستوده صبح چهارشنبه در همایش مشق مجازی با اشاره به فضای سرد انتخاباتی، اظهار کرد: طی ۲۰ سال اخیر، در هیچ دوره‌ای فضای انتخابات به این اندازه سرد نبود.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه قدس گیلان اضافه کرد: عملکرد ضعیف دولت در این دوره، فضای اقتصادی و تورمی که پس از انقلاب بی سابقه بوده باعث شده است تا فضای انتخاباتی پرشور نباشد.

وی با تاکید بر فرمایشات رهبری مبنی بر ضرورت آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، بیان کرد: فعالان فضای مجازی باید برای افزایش مشارکت مردمی در انتخابات آتی زمینه سازی کنند.

ستوده با اشاره به اینکه علاوه بر زمینه سازی جهت افزایش مشارکت مردمی، باید به مردم کمک کنیم که درست انتخاب کنند، ادامه داد: دانشجویان و فعالان فضای مجازی باید درباره شبهاتی که تیم رسانه‌ای دولت درباره موضوعاتی مانند برجام منتشر می‌کند، برای افکار عمومی شفاف سازی کند.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه قدس گیلان افزود: انتخابات آتی مجازی ترین انتخابات تاریخ خواهد بود و علت نیز شیوع کرونا و نفع بردن دولت از عدم برگزاری همایش‌ها انتخاباتی است.

ستوده اضافه کرد: واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام به ترتیب بیشترین اپ‌های مورد استفاده مردم هستند اما معتقدم که پلتفرم اثرگذار در انتخابات پیش رو تلگرام است و جریان انقلاب باید حضور مؤثر در آن داشته باشند.

وی با بیان اینکه انتخابات بعدی وضعیت سیاسی هشت سال آینده و سوگیری جریان مجلس و جریان‌های اجتماعی در سطح جامعه را مشخص می‌کند، گفت: دولت بعدی در تسریع بخشیدن به تشکیل تمدن اسلامی یا کند کردن حرکت آن نقش دارد.

ستوده با بیان اینکه انتخابات سال آینده بسیار مهم‌تر از صرفاً تغییر رئیس دولت است، افزود: کنش اصلی این انتخابات در فضای مجازی است لذا بایستی شور انتخاباتی در فضای مجازی ایجاد شود.