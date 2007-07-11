نشست بررسی اجرای فدرالیسم در عراق برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، در این جلسه که با عنوان" فدرالیسم قابل اجرا درکشور" برگزارشد، "اشرف قاضی" رئیس هیئت سازمان ملل متحد درعراق، جمعی از اعضای نمایندگان و همچنین نمایندگان کردستان و شماری از مقامات دولت عراق و حکومت محلی کردستان حضور داشتند.

"بختیار امین" عضو پارلمان محلی منطقه کردستان عراق و تنظیم کننده این نشست گفت : این جلسه در نوع خود اولین جلسه بین اعضای شورای مرکزی نمایندگان و پارلمان کردستان عراق به شمار می رود که با هدف فراهم کردن فرصت ها برای بازنگری در روند اجرای عملی توزیع مسئولیت ها و توانایی ها درسطوح مختلف کشور، برگزارشد.

وی افزود: این نشست با عنوان "فدرالیسم قابل اجرا درکشور" و ازسوی سازمان" هیچ صلحی بدون عدالت برقرارنمی شود" و ائتلاف بین المللی برای عدالت و با حمایت وزارت امورخارجه ایتالیا و حکومت محلی کردستان برگزار شد.

"عدنان المفتی" رئیس پارلمان کردستان عراق درخلال این جلسه درباره استقرار نیروهای ترکیه در مرزهای عراق گفت : استقرار 140 هزار سرباز ترکی در مرزهای عراق با ترکیه قابل توجیه نیست و ما هرگونه دخالت خارجی را در امور کردستان رد می کنیم.

وی درعین حال ابراز امیدواری کرد که دراین نشست مشکلات موجود بین دولت عراق و حکومت محلی کردستان یعنی مسئله موضوع تعدیل قانون اساسی و ماده 140 درباره مسئله کرکوک حل و فصل شود.

ماده 140 قانون اساسی بر بازگشت عرب هایی که از مناطق جنوبی و مرکزی به کرکوک مهاجرت کردند و همچنین بازگشت اهالی کرکوک که از این شهربه دیگر نواحی کوچ کردند، تاکید دارد.

کمیته پیگیری ماده 140 قانون اساسی اخیرا تصمیم گرفت تا به عرب هایی که درکرکوک ساکنند 20 میلیون دیناربه همراه قطعه زمینی بدهد و همچنین مسئولیت های شغلی شان نیزبه مناطق اصلی که ازآنجا آمدند، منتقل شود.