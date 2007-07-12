هیچ موردی از آنفلوانزای پرندگان در کرمان دیده نشده است

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در گفتگو با مهرضمن اشاره اینکه کرمان در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارد، اظهار داشت: 15 گروه مبارزه با بیماری آنفلانزای مرغی در سطح استان فعالیت می کنند و این گروهها به صورت مداوم طیور استان کرمان را تحت کنترل بهداشتی دارند.
غلامرضا زید آبادی تصریح کرد: یکی از برنامه های دامپزشکی آموزش دامداران در زمینه این بیماری و راه های مقابله با آن است و تا کنون بیش از سه هزار مورد نمونه برداری از طیور انجام شده اما موردی از بیماری آنفلانزا در استان کرمان مشاهده نشده است.
زید آبادی ضمن اشاره به نظارت بر کشتارگاهای استان کرمان خاطرنشان کرد: 256 راس گاو آلوده به بیماریهای دامی در سال گذشته شناسایی و کشتار اجباری شدند و در همین زمینه 30 تن گوشت قرمز نا سالم ضبط و معدوم شد که این اقدامات نظارتی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
وی از واکسیه کردن 10هزار قلاده سگ علیه بیماری هاری در استان کرمان خبر دارد و افزود: در حال حاضر 30 داروخانه و کلینیک خصوصی دامپزشکی در استان کرمان فعالیت می کنند.
نظر شما