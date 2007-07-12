هیچ موردی از آنفلوانزای پرندگان در کرمان دیده نشده است

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در گفتگو با مهرضمن اشاره اینکه کرمان در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارد، اظهار داشت : 15 گروه مبارزه با بیماری آنفلانزای مرغی در سطح استان فعالیت می کنند و این گروهها به صورت مداوم طیور استان کرمان را تحت کنترل بهداشتی دارند .

غلامرضا زید آبادی تصریح کرد : یکی از برنامه های دامپزشکی آموزش دامداران در زمینه این بیماری و راه های مقابله با آن است و تا کنون بیش از سه هزار مورد نمونه برداری از طیور انجام شده اما موردی از بیماری آنفلانزا در استان کرمان مشاهده نشده است .

زید آبادی ضمن اشاره به نظارت بر کشتارگاهای استان کرمان خاطرنشان کرد : 256 راس گاو آلوده به بیماریهای دامی در سال گذشته شناسایی و کشتار اجباری شدند و در همین زمینه 30 تن گوشت قرمز نا سالم ضبط و معدوم شد که این اقدامات نظارتی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت .