تهیه بسته آموزشی آمادگی زایمان با هدف کاهش مرگ و میر مادران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت پیش از ظهر امروز در سمینار روز جهانی جمعیت که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه شاخص جهانی مرگ مادران، بارزترین نمونه بی‌عدالتی در شاخص ‌های سلامتی است، گفت: در کشورهای غنی از هر یک صد هزار مادر یک نفر و در کشورهای فقیر از هر 17 مادر یک نفر بر اثر عوارض بارداری جان خود را از دست می ‌دهند.

دکتر کامران باقری لنکرانی با اشاره به تفاوت چشمگیر و میزان مرگ و میر مادران کشورهای مختلف دنیا، علت 75 درصد مرگ را ناشی از 5 علت عمده پرفشاری خون، خونریزی،‌ عفونت، اشکالات حول و حوش زایمان و سقط‌ های غیرایمن برشمرد و افزود: کاهش مرگ مادران نیازمند نگاه ویژه ‌ای است.

وی به تهیه و تدوین بسته آموزشی مشخص برای آمادگی زایمان مادران باردار اشاره کرد و گفت: حضور مادران باردار در 8جلسه آموزشی برای ایجاد و حفظ آمادگی زایمانی توام با همراهی الزامی همسر وی در دو جلسه از این کلاسهای آموزشی از برنامه ‌های نوین وزارت بهداشت است.

لنکرانی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 92 درصد از زایمانهای کشور توسط ماما و پزشک متخصص به انجام می ‌رسد، گفت: این شاخص در کشورهای آفریقایی 30 درصد، آسیایی 59 درصد و در کشورهای آمریکای لاتین 82 درصد است. بنابراین شاخص 92 درصدی ایران قابل افتخار است.

وزیر بهداشت میزان دسترسی مادران ایرانی به خدمات مورد نیاز را بیش از 96 درصد عنوان کرد و افزود: اگرچه بهبود شاخص مرگ مادران نیازمند تلاش مستمریست اما طی 23 ماه اخیر با وجود ثبت دقیق تر وقایع شاهد کاهش قدر مطلق مرگ مادران ایرانی بوده‌ایم.

لنکرانی با اشاره به کاهش 15 تا 25 درصدی این شاخص ‌ها در کشور یادآور شد: این در شرایطی است که برخی کشورها در سه سال متوالی شاهد مواردی از کاهش مرگ نبوده ‌اند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هر مورد مرگ مادر به عنوان پرونده ‌ای جدی مطرح است، گفت: در این مسیر تمامی افراد مقصر بازخواست می ‌شوند و بر این اساس شاهد حرکات جدی از سوی دانشگاه‌ های علوم پزشکی کشور بوده‌ ایم.

وزیر بهداشت با این اعتقاد که زنان شاغل در محیط خارج از منزل دو شغله محسوب می‌شوند که باید به هر دو شغل به دیده احترام نگریسته شود، ‌گفت: بازنشستگی زنان در سنین پایین ‌تر، سابقه و سنوات ترجیحی کمتر از مقررات کشوری است که بر اساس توجه ویژه به نقش محوری زنان در خانواده نهاده شده است.

وی در خصوص وضعیت جهانی مرگ مادران با اظهار تاسف از مرگ سالیانه 500 هزار مادر در دنیا گفت: 99 درصد از این مرگها در کشورهای در حال توسعه است.

لنکرانی با بیان اینکه 75 درصد از مرگ مادران تنها در 13 کشور دنیا به وقوع می ‌پیوندد، گفت: شاخص مرگ و میر مادران ناعادلانه ترین شاخص سلامت در دنیاست.

وی در ادامه به وضعیت با سوادی در کشور اشاره کرد و افزود: میزان با سوادی زنان ایرانی را در سالهای پیش از انقلاب را کمتر از مردان بوده است اما هم اکنون نرخ با سوادی به بیش از 60 درصد رسیده و در چند سال آینده پایان بی سوادی را جشن می گیریم.

وزیر بهداشت، افزایش سطح سواد و ارتقاء جایگاه زنان در خدمات اجتماعی را پشتوانه اصلی ارتقاء شاخص سلامت برشمرد و یادآور شد: مادران با سواد و آگاه، فرزندان سالم تری را با میزان احتمال مرگ کمتری تربیت می ‌کنند.