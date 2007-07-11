تل آویو خواهان تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات الجدیده چاپ فلسطین، "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر روز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای حزب میرتز(یکی از احزاب رژیم صهیونیستی) در قاهره ضمن ابراز مخالفت با پیشنهاد استقرار نیروهای بین المللی در نوارغزه اظهار داشت : استقرار این نیروها به حل و فصل بحران کنونی کمکی نخواهد کرد.

سلیمان در این دیدار رژیم صهیونیستی را به مانع تراشی بر سر راه تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی (آزادی شماری از اسرای فلسطینی در قبال آزادی گیلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت درآمده توسط حماس) متهم کرد. به گفته رئیس سازمان اطلاعات مصر، تبادل اسرای 2 طرف به دلیل مخالفتهای رژیم صهیونیستی با لیست اسرای حماس و تعداد این اسرا به حالت تعلیق درآمده است.

سلیمان خاطرنشان کرد: حماس یک لیست 350 نفره از اسرای فلسطینی تهیه کرد، اما رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تنها با آزادی 40 تن از آنان موافقت می کند. این امر منجر به تعلیق مذاکرات تبادل اسرای دو طرف شد.

وی افزود: مسئولان مصری سپس به رژیم صهیونیستی پیشنهاد کردند که حماس لیستی هزار نفره را ارائه و مقامهای رژیم صهیونیستی 450 تن از آنان را انتخاب کنند، اما متاسفانه اسرائیل با این پیشنهاد موافقت نکرده و همچنان اصرار دارد که خود به تهیه لیست اسرای فلسطینی اقدام کند زیرا این رژیم قصد ندارد به گروگانی در دستان حماس تبدیل شود.