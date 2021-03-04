اجرای طرح منع تردد در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در حاشیه افتتاح دو ایستگاه متروی دولاب و میدان قیام در جمع خبرنگاران درباره سه درخواست حسن روحانی از شهرداری تهران گفت: موضوع رفع بوی نامطبوع تهران یکی از مطالبات از شهرداری پایتخت است که اقداماتی جهت رفع این مشکل تاکنون انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بوی نامطبوع چندین کانون دارد که یکی از آنها دام‌گسترها و دیگری تصفیه‌خانه‌های شهرهای پیرامونی است که با اعتبارات تصویب‌شده طبق بررسی کارشناسان محیط زیست ۵۵ درصد بوی نامطبوع پایتخت کمتر شده است. درباره درخواست دیگر روحانی در مورد کودکان کار گفت: جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده، از جمله روز گذشته که جلسه‌ای با مدیرکل اتباع، شهرداری و بهزیستی تهران برگزار شد.

وی افزود: جمع‌آوری کودکان کار از شهریور آغاز شده و تاکنون ۶۵۰ نفر از این کودکان در مراکزی که شهرداری فضای آن را آماده کرده و بهزیستی بستر اشتغال ایجاد کرده است، پذیرش شده‌اند.

استاندار تهران اعلام کرد: اکنون ۶۰۰ نفر از این افراد آزاد و ۵۰ نفر هنوز در مراکز هستند. همچنین ۸۰ درصد کودکان کار، اتباع خارجی و بقیه هم‌وطنانمان هستند که براساس آئین‌نامه‌ها اقدامات لازم جهت ساماندهی این افراد انجام گرفته است.

وی در خصوص درخواست دیگر روحانی از حناچی در مورد ساماندهی ارتفاع ساخت و ساز، ابراز داشت: اقدامات خوبی توسط شهرداری انجام گرفته و نظم و انضباط درون شهر را به لحاظ ساخت و سازها شاهد هستیم.

بندپی درباره اجرای محدودیت‌های تردد شبانه نیز گفت: این محدودیت‌ها همچنان اعمال خواهد شد و از شهروندان درخواست همکاری در این زمینه داریم. ساعات طرح تغییر نمی‌کند و از ساعت ۲۱ تا ۳ صبح اجرای آن ادامه دارد.

وی افزود: شهروندان باید در رعایت پروتکل‌ها دقت کنند. همکاری مردم در اجرای طرح منع تردد شبانه کمرنگ شده و باید تا بهتر شدن اوضاع تهران به لحاظ کرونا این همکاری ادامه یابد.

وی در مورد تأمین کالاهای اساسی شب عید هم گفت: ستاد تنظیم بازار یک روز در میان جلساتی را برگزار کرده و به شدت این موضوع مدنظر قرار دارد. وزیر جهاد کشاورزی نیز در میادین مربوطه حضور یافته و نظارت بر نرخ اقلام و توزیع آن وجود دارد و کمبودی در انبارها نیست.