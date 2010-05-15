جریان صدر گروهی مهم و اساسی در روند سیاسی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "حاجم الحسنی" اظهارات برخی سیاستمداران عراقی مبنی بر اینکه عدم دیدار نوری المالکی و ایاد علاوی به خاطر مشارکت ندادن جریان صدر در دولت آینده است را رد کرد.

وی اظهار داشت: اظهارات "شاکر کتاب" سخنگوی حزب التجدید (از احزاب هم پیمان فهرست العراقیه) در مورد دیدار نوری المالکی و ایاد علاوی و ارتباط آن با جریان صدر بی پایه و اساس است.

حاجم الحسنی با بیان این مطلب افزود: مذاکرات ائتلاف دولت قانون با جریان صدر ادامه دارد و این مذاکرات مثبت و موفقیت آمیز است. جریان صدر جریانی مهم و اساسی در روند سیاسی عراق به شمار می رود و این جریان از زیرساخت ها و پایگاه های وسیع مردمی برخوردار است.

خاطرنشان می شود شاکر کتاب یکی از رهبران حزب التجدید به ریاست طارق الهاشمی اخیرا در یک گفتگوی خبری اعلام کرده بود که تاخیر در دیدار نوری المالکی و ایاد علاوی به این دلیل صورت می گیرد که ائتلاف دولت قانون پیشنهاد داده است جریان صدر در دولت آتی مشارکت نداشته باشد و ما مخالف این مسئله هستیم.