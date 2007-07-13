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۲۲ تیر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

بازیکنان تیم فوتبال صنعت مس به مرز آمادگی جسمانی مطلوب رسیده اند

بازیکنان تیم فوتبال صنعت مس به مرز آمادگی جسمانی مطلوب رسیده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: اردوی آماده سازی تیم فوتبال صنعت مس در شرایط بسیار مناسبی در شهر سرعین در حال برگزاری است و بازیکنان تیم با انجام تمرینات مناسب بدن سازی در حال رسیدن به مرز مطلوب آمادگی جسمانی هستند.

مربی دروازه بان های تیم فوتبال صنعت مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم صنعت مس با جذب نفرات جوان و پرانگیزه روزهای روشنی را در پیش رو خواهد داشت .

محمد رضا گل محمدی یادآور شد: اردوی آماده سازی تیم فوتبال صنعت مس در شرایط بسیار مناسبی در شهر سرعین در حال برگزاری است و بازیکنان تیم با انجام تمرینات خوب بدن سازی در حال رسیدن به مرز مطلوب آمادگی جسمانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آرمان شهداد نژاد و علی رضایی دروازه بانان حاضر در اردوی تیم هستند و پس از پایان رقابت های جام ملت های آسیا، مهدی رحمتی نیز به جمع ما اضافه خواهد شد.

گل محمدی خاطرنشان کرد: آرمان شهداد نژاد در سطح بالای فنی قرار دارد و در آینده می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد و این دروازه بان جوان در صورت تداوم تمرینات مناسب با توجه به شرایط مناسب فیزیک بدنی خود می تواند آینده دروازه تیم های ملی را تضمین نمایند.

وی اعلام کرد: با تعاریفی که از فرهاد کاظمی نسبت به علاقه مند بودن زیاد مردم کرمان به تیم شهرشان شنیدم، برای خدمت به تیم صنعت مس و احترام به هوادارانش به این تیم پیوستم و امیدوارم روزهای خوبی را کنارهواداران تیم داشته باشم.

کد مطلب 516204

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