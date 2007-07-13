بازیکنان تیم فوتبال صنعت مس به مرز آمادگی جسمانی مطلوب رسیده اند

مربی دروازه بان های تیم فوتبال صنعت مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم صنعت مس با جذب نفرات جوان و پرانگیزه روزهای روشنی را در پیش رو خواهد داشت .
محمد رضا گل محمدی یادآور شد: اردوی آماده سازی تیم فوتبال صنعت مس در شرایط بسیار مناسبی در شهر سرعین در حال برگزاری است و بازیکنان تیم با انجام تمرینات خوب بدن سازی در حال رسیدن به مرز مطلوب آمادگی جسمانی هستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر آرمان شهداد نژاد و علی رضایی دروازه بانان حاضر در اردوی تیم هستند و پس از پایان رقابت های جام ملت های آسیا، مهدی رحمتی نیز به جمع ما اضافه خواهد شد.
گل محمدی خاطرنشان کرد: آرمان شهداد نژاد در سطح بالای فنی قرار دارد و در آینده می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد و این دروازه بان جوان در صورت تداوم تمرینات مناسب با توجه به شرایط مناسب فیزیک بدنی خود می تواند آینده دروازه تیم های ملی را تضمین نمایند.
وی اعلام کرد: با تعاریفی که از فرهاد کاظمی نسبت به علاقه مند بودن زیاد مردم کرمان به تیم شهرشان شنیدم، برای خدمت به تیم صنعت مس و احترام به هوادارانش به این تیم پیوستم و امیدوارم روزهای خوبی را کنارهواداران تیم داشته باشم.
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