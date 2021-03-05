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۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۴۱

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

مجلس به مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی توجه کند/شرایط سخت معیشت

مجلس به مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی توجه کند/شرایط سخت معیشت

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت، گفت: نمایندگان مجلس به مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی توجه کنند.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدام کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از دولت قابل تقدیر است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که مطالبات جامعه کارگری را مورد توجه قرار دهند و در صحن علنی مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب نهایی کنند.

وی اظهار داشت: تنها راه ارتقا خدمات تأمین اجتماعی و برآورده شده انتظارات جامعه هدف این سازمان پرداخت مطالبات دولت به تأمین اجتماعی است که امروز شاهد گام مثبتی از سوی کمیسیون تلفیق بودیم و امیدواریم با تصویب نهایی موضوع در صحن علنی مجلس این گام مثبت کمیسیون تلفیق تکمیل شود.

صادقی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کارگران و بازنشستگان، گفت: تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین سازمان‌های حامی و خدمت رسانی به این اقشار است و پرداخت مطالبات دولت منجر به تقویت تأمین اجتماعی و ارتقا خدمات این سازمان می‌شود.

کد مطلب 5162110
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ۸ سال دولت تدبیر و امید که از طیف شما بود و بشدت مورد حمایتشان وضعیت معیشت مردم خاصه بازنشستگان را به بدترین وضع سوق دادند حالا از مجلسی که یکسال نیست تشکیل شده و دولت با آن در تضاد است تقاضای رسیدگی به معیشت بازنشستگان را دارید مردم فریبی آخر و عاقبت ندارد..

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