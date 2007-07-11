500 هزار زن باردار هر ساله در هنگام زایمان می میرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است، امروزه بیش از نیم میلیون زن هر ساله طی بارداری و در هنگام وضع حمل جان می سپارند که 99 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه هستند. تعداد بیشتری دچار دشواری های جدی تری می شوند که می تواند اثر شدیدتر بر کیفیت زندگی زنان و خانواده های آنان داشته باشد و تقریبا تمامی این رنج ها و مرگ و میرها قابل پیشگیری هستند.

در این پیام آمده است ، مردان به عنوان شرکای سلامت مادران می توانند زندگی ها را نجات دهند. آنان در جنبه های گوناگون نقش قاطع ایفا می نمایند. همسران غالبا درباره تنظیم خانواده و استفاده از منابع خانه تصمیم می گیرند که بر بهبودی و دورنمای تمامی خانواده اثر دارد. حمایت شوهر مطلع نتایج حاملگی و تولد کودک را بهبود می بخشد و می تواند به معنی مرگ و زندگی در موارد مشکلات بارداری و وضع حمل باشد یعنی زمانی که زنان بیشترین مراقبت های فوری پزشکی را نیاز دارند. پدران حامی، می توانند نقش مهمی در عشق، مراقبت و پرورش کودکان خود ایفا نمایند.

همچنین ، تعداد زیادی از زنان به دلیل نادیده گرفتن حق بهداشت باروری و جنسی طی بارداری و زمان وضع حمل جان خود را از دست می دهند.

بان کی مون تاکید کرده است ، گسترش هشدار دهنده ویروس ایدز در میان زنان یادآور تلخ این واقعیت است که در بسیاری از مکان ها زنان قادر نیستند مراقب سلامت خود باشند. هنگامی که زنی بتواند برای خانواده خود برنامه ریزی کند خواهد توانست برای بقیه زندگی نیز برنامه ریزی کند. وقتی که او سالم باشد، می تواند مولد تر باشد. زمانی که حق باروری وی ارتقا یابد و حمایت شود آزادانه در جامعه مشارکت کامل و برابر خواهد داشت.

در پیام دبیر کل سازمان ملل متحد آمده است ، باید اقدامات بیشتری برای بهبود سلامت مادران در سراسر جهان تا سال 2015 باید انجام شود. مشارکت با مردان خط مشی مهمی برای پیشبرد حقوق بهداشت باروری است و برابری جنسیتی که دیگر هدف توسعه هزاره است احتمالا هنگامی بدست خواهد آمد که مردان درک نمایند زندگی مردان و زنان لازم و ملزوم یکدیگرند و همگان از توانمند سازی زنان بهره می برند.