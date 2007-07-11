لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت ایثارگران هنوز وارد بحث تعیین کاندیداهای مورد نظر خود نشده است و در حال بررسی و تعیین معیارها هستیم.

وی با بیان اینکه روش های مختلفی برای انتخاب کاندیداهای نهایی اصولگرایان مطرح است ، گفت: روش چندان مهم نیست، آنچه مهم است تعریف سبدی از نیروهای اصولگراست.

این فعال سیاسی اصولگرا، "معیاری برخورد کردن فارغ از تعلق داشتن به احزاب" را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: وقتی معیارهایی همچون صلاحیت، کارآمدی، سابقه روشن و درخشان داشتن، ساده زیست بودن، پاک دست بودن، داشتن روحیه مبارزه با فساد و میزان مقبولیت را در نظر بگیریم ملاک عضویت دراحزاب خاص مدنظر قرار نخواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: داشتن سابقه اجرایی درخشان نمی تواند ملاک کاندیدانوری افراد در انتخابات مجلس قرار بگیرد چرا که کار نظارت و قانونگذاری با کار اجرایی متفاوت است و لزوما مدیران موفق، قانونگذاران و ناظران موفقی نیستند.