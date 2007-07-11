  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۳

فروزنده در گفتگو با مهر:

نامزدهای جمعیت ایثارگران هنوز مشخص نشده‌اند

نامزدهای جمعیت ایثارگران هنوز مشخص نشده‌اند

قائم مقام جمعیت ایثارگران گفت: با وجود اینکه فردا مهلت استعفای مسئولان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم پایان می پذیرید ولی تا امروز هنوز هیچ کدام از مسئولین دولتی که عضو جمعیت ایثارگران هستند برای این امر استعفا نداده اند.

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت ایثارگران هنوز وارد بحث تعیین کاندیداهای مورد نظر خود نشده است و در حال بررسی و تعیین معیارها هستیم.

وی با بیان اینکه روش های مختلفی برای انتخاب کاندیداهای نهایی اصولگرایان مطرح است ، گفت: روش چندان مهم نیست، آنچه مهم است تعریف سبدی از نیروهای اصولگراست.

این فعال سیاسی اصولگرا، "معیاری برخورد کردن فارغ از تعلق داشتن به احزاب" را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: وقتی معیارهایی همچون صلاحیت، کارآمدی، سابقه روشن و درخشان داشتن، ساده زیست بودن، پاک دست بودن، داشتن روحیه مبارزه با فساد و میزان مقبولیت را در نظر بگیریم ملاک عضویت دراحزاب خاص مدنظر قرار نخواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: داشتن سابقه اجرایی درخشان نمی تواند ملاک کاندیدانوری افراد در انتخابات مجلس قرار بگیرد چرا که کار نظارت و قانونگذاری با کار اجرایی متفاوت است و لزوما مدیران موفق، قانونگذاران و ناظران موفقی نیستند. 

کد مطلب 516216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها