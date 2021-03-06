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۱۶ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۲۵

استاندار تهران خبر داد؛

آمادگی کامل تهران برای شمارش الکترونیکی آرای انتخابات شوراها

آمادگی کامل تهران برای شمارش الکترونیکی آرای انتخابات شوراها

تهران- استاندار تهران از آمادگی کامل تهران برای شمارش الکترونیکی آرای انتخابات شوراها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح شنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات استان که با حضور اعضای هیأت نظارت انتخابات استان تهران برگزار شد اظهار داشت: در انتخابات مجلس طی دوره یازدهم با تشریک مساعی و با فراهم کردن تمهیدات و تدابیر لازم، انتخابات سالم و شفاف و بی طرفی را در استان تهران شاهد بودیم و استان جهش بسیار خوبی را در رتبه بندی ستاد انتخابات کشور از ۲۷ به ۴ کسب کرد.

محسنی بندپی با بیان اینکه در دوره گذشته ۹۹.۹ شعب آنلاین و تنها ۷ شعبه ما آفلاین بودند گفت: آرای نامعتبر ما در کل استان تهران ۴۹۶ رأی بود.

استاندار تهران افزود: در ایام کرونا در ۱۹ کشور انتخابات برگزار شد و در خصوص انتخابات ۱۴۰۰ هم ستاد ملی مقابله با کرونا با هماهنگی کمیته امنیتی و انتظامی در حال تدوین پروتکل‌های بهداشتی برای حضور مردم در انتخابات است.

وی بیان داشت: برخی با هدف کمرنگ کردم حضور حداکثری مردم در انتخابات به بهانه شیوع کرونا به دنبال زیر سوال بردن اصل مشارکت مردم در انتخابات هستند و باید به نوعی به مردم اطلاع رسانی شود که با رعایت پروتکل‌های نگرانی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند.

محسنی بندپی بیان داشت: میزان زمان رأی دهی هر فرد بین ۷ الی ۹ دقیقه است و در صدد هستیم تا با اولویت سلامت مردم در کنار رعایت پروتکل‌های بهداشتی زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنیم و تکلیف داریم تا تمامی موانع برای عدم مشارکت سیاسی مردم را در استان تهران رفع کنیم.

استاندار تهران در خصوص اطلاع رسانی و برخورداری استان تهران از شبکه تلویزیونی مستقل نیز اظهار داشت: علیرغم مصوبه شورای امنیت کشور متأسفانه هنوز ظرفیت ۵۰ درصدی برای پوشش اخبار استان در رسانه ملی مهیا نشده است.

وی گفت: راهبرد ستاد انتخابات استان تهران بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن آرای مردم است و از این آرا صیانت می‌کنیم و هر زمانی که فرمانداران یا بخشداران استان تهران از اصل بی طرفی و عدالت خارج شدند این امر برای ما قابل تحمل نیست و به شدت با فرد خاطی برخورد می‌کنیم.

استاندار تهران با بیان اینکه تهران ویترین انتخابات کشور است و اگر در کل کشور انتخابات الکترونیکی باشد و در تهران نباشد هیچ اثری ندارد و استانداری تهران آمادگی کامل دارد تا شمارش آرای انتخابات شوراها را به صورت الکترونیکی برگزار کند افزود: زیر ساخت‌های مناسب برای شمارش آرای انتخابات شوراها در استانداری تهران فراهم است و استان تهران نخستین استان کشور بود که از ۶ ماه قبل به همت معاون سیاسی به شناسایی و احصا مشکلات در شهرستان‌ها اقدام کرد.

کد مطلب 5162629

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