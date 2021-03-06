حسین سیستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در این زمینه جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ در شهرستان اصفهان به صورت منظم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام ستاد مرکزی برگزاری انتخابات زمان ثبت نام متقاضیان برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان اصفهان ۲۰ اسفند ماه تعیین شده است، ابراز داشت: مهلت ثبت‌نام این افراد نیز تا اسفند ماه تعیین شده است.

ثبت‌نام داوطلبان به صورت غیر حضوری است

فرماندار اصفهان با بیان اینکه با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا ثبت‌نام تنها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: ثبت‌نام همه داوطلبان به صورت غیر حضوری خواهد بود.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها برای سال ۱۴۰۰ می‌توانند از طریق اپلیکیشن موبایلی بارگذاری شده در پورتال وزارت کشور استفاده کننده، ادامه داد: ثبت نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت نیز از دیگر راه‌های ثبت نام برای دوره ششم انتخابات شوراهای این شهرستان است.

سیستانی افزود: داوطلبان برای مشارکت در انتخابات شورای اسلامی می‌توانند تنها برای احراز هویت به فرمانداری اصفهان مراجعه کنند.