غلامرضا حسین‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۹۵ نفر زندانی جرائم غیرعمد داریم که از این تعداد ۳۵ نفر به علت گرفتاری‌های مرتبط با مهریه و یک نفر به علت دیه در زندان هستند.

رئیس ستاد دیه خراسان‌جنوبی با بیان اینکه بدهی‌های مهریه بسیار بالاست و ما هم نمی‌توانیم برای این بخش کمک بلاعوض داشته باشیم، بیان‌کرد: ۵۹ نفر نیز به علت سایر جرایم مالی زندان‌های خراسان‌جنوبی هستند.

حسین‌پور گفت: مردم تصور نکنند که کمک‌های مالی آنان ولو کم تأثیر در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ندارد، گفت: ما در آستانه ماه شعبان و روز برات هستیم که همین نذرهای مردم برای اموات و درگذشتگان اگر به سمت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد هدایت شود بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۱۲ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان‌جنوبی از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۶۱ نفر به علت بدهی، ۴۲ نفر به علت مهریه، هفت نفر به علت نفقه و دو نفر هم به علت دیه در زندان بوده‌اند.

رئیس ستاد دیه خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در زمینه مهریه آزادی زندانیان با پرداخت تسهیلات و گذشت شاکی حاصل شده است، بیان‌کرد: در مجموع ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان گذشت شاکی داشته‌ایم.

حسین پور یادآور شد: مجموع بدهی این ۱۱۲ نفر ۵۵۶ میلیارد و ۳۶۱ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۴۹۱ ریال بوده است.

وی گفت: شهروندانی که در آستانه سال نو تمایل دارند در امر خیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کنند می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ واریز کنند.