به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، همزمان با شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور چین، محدودیت‌های تازه‌ای از سوی دولت این کشور به اجرا درآمد که تعطیلی فعالیت‌های ورزشی از جمله آن‌ها بود. به همین دلیل لیگ والیبال چین که قرار بود از ۲۴ دی‌ماه به صورت متمرکز آغاز شود، دوباره به تعویق افتاد.

بر اساس برنامه جدید اعلام شده از سوی فدراسیون والیبال چین، لیگ این کشور از ۲۵ اسفندماه به صورت متمرکز در شهر چین‌هوانگ‌دائو (Qinhuangdao) آغاز خواهد شد.

روز پنج‌شنبه ۲۱ اسفندماه تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها به شهر چین‌هوانگ‌دائو وارد می‌شوند و مسابقات به صورت متمرکز از روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه شروع خواهد شد تا بهترین پاسور لیگ ملت‌های ۲۰۱۹ جهان، کار خود را در مسابقات رسمی تیم بایک موتور پکن آغاز کند.

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از سال ۲۰۲۰ عضو تیم بایک موتور پکن شد و پس از حضور تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا (۱۷ تا ۲۲ دی‌ماه ۹۸) به این باشگاه ملحق شد. پاسور برتر سال ۲۰۱۹ آسیا، مدتی در تمرینات این تیم شرکت کرد و با گسترش و شیوع کرونا و تعطیلی لیگ‌های ورزشی چین در سال گذشته، راهی آمریکا شد.

ستاره ایرانی تیم والیبال بایک موتور، ۱۵ آذرماه دوباره به پکن بازگشت و از اول دی ماه نیز پس از پایان دوران قرنطینه، تمرینات خود را با این تیم چینی آغاز کرد. معروف با پیگیری تمرینات خود، حالا آماده هنرنمایی دوباره و حضور در میادین والیبال است.