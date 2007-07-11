دلیل اخراج قلعه نویی پرتاب بطری به طرف داور چهارم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که امیر قلعه نویی پس از اخراج در دیدار تیم های ایران - ازبکستان عنوان کرد داور در خصوص اخراج او اشتباه کرده سایت فوتبال آسیا در گزارش خود پیرامون اخراج این مربی نوشت: در فاصله 6 دقیقه مانده به پایان دیدار تیم های ایران - ازبکستان، امیر قلعه نویی به دلیل پرتاب بطری آب به سوی داور چهارم این دیدار از سوی سعد کمیل داور کویتی مسابقه از زمین اخراج شد.

قلعه نویی پس از پایان این دیدار درکنفرانس مطبوعاتی گفته بود که بر سر یکی از بازیکنان تیم ملی کشورمان فریاد کشیده که داور به اشتباه فکر کرده به او اعتراض کرده است.