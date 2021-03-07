ایجاد فضای سبز، راه حل مشکلات شهری

امین اسدی فعال محیط زیست در گفت و گو با مهر گفت: ماه اسفند از آغاز تا پایانش تنها به اندازه یک چشم بر هم زدن طول می‌کشد، امروز هم که ۱۵ اسفند است، نیمی از این ماه زمستان گذشته و در تقویم ملی به روز درختکاری معروف است. روزی که مردم ایران گامی مثبت برای طبیعت خود بر می‌دارند

این فعال محیط زیست افزود: درخت یکی از مهمترین و کلیدی ترین عناصر در محیط زیست و چرخه حیات در اکوسیستم جهانی محسوب می‌شود. تأثیر مثبت آن در ایجاد تعادل آب و هوا، پاکسازی هوا، انسجام بافت خاک، حفظ زیستگاه موجودات مختلف، کاهش گرمای زمین و… نشانگر نقش مهم آن در تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها است.

این فعال محیط زیست در مورد اهمیت درختکاری گفت: هر ساله ۱۰۰ درخت بالغ، ۶۰ کیلوگرم آلاینده را از طبیعت می‌گیرند و همین موضوع می‌تواند در کاهش آلودگی هوا نقش به‌سزایی داشته باشد از طرفی یک هکتار از درختان بالغ قادر به تأمین اکسیژن مورد نیاز برای ۱۸ نفر در طول یک سال است.

وی در ادامه گفت: مدیریت شهری برای حفظ فضای سبز نیز نقش مهمی دارد علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸، باید افزایش کیفیت و تقسیم عادلانه سرانه فضای سبز در مناطق مختلف سطح شهر را در برنامه‌های خود اجرا کند.

امین اسدی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه فضای سبز جزئی از نظام کالبدی شهر به شمار می‌رود که همه شهروندان با آن در ارتباط اند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی دارد. در حقیقت، ایجاد فضای سبز مطلوب راه حل مناسبی برای بسیاری از مشکلات حاد شهری است که علاوه بر ارتقای کیفیت منظر شهر، می‌تواند از آلودگی هوا بکاهد.