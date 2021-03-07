به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره «شده‌ام ۹ ساله» ویژه دختران نومکلف به همت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، وزارت آموزش و پرورش، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و ستاد اقامه نماز کشور، در حال برگزاری است.

این جشنواره که ۱۲ بهمن ماه همزمان با ایام الله دهه فجر آغاز شد، تا ۲۰ اسفند ادامه داشته و شامل برنامه‌ها و مسابقات معارفی و آموزشی ویژه دختران نومکلف در سراسر ایران می‌شود.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام در این جشنواره می‌توانند به سایت http://۹sale.amfm.ir مراجعه کنند.

گفتنی است برگزیدگان این جشنواره جوایز مختلفی از جمله تبلت دانش آموزی، کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس و قم، متبرکات آستان حضرت فاطمه معصومه (س) دریافت می‌کنند.