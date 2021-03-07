عبدالحمید احمدی: محیط ورزش باید پاک، معنوی و دینی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحمید احمدی در مجمع مسئولان فرهنگی فدراسیون‌های ورزشی، اهمیت کار فرهنگی در عرصه ورزش کشور را مورد تاکید قرار داد و لازمه فعالیت توام با موفقیت در حوزه فرهنگ را شناخت، آگاهی، بینش، دانش، عشق و سعه صدر دانست.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی طی هفت سال گذشته، توضیح داد: با احترام به تلاش‌های ارزشمندی که در گذشته صورت گرفته بود، برای ریل گذاری در راستای اهداف فرهنگی به خلاهای زیادی برخورد کردیم که در جهت رفع انها تلاش بسیار زیادی انجام دادیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه فرهنگ عدم برخورداری از یک تعریف واحد است توضیح داد: با تصویب نظام نامه فرهنگی ورزش کشور به این توفیق دست یافتیم.

سید عبدالحمید احمدی این نظام نامه را شامل اولویت‌ها و اقدامات فرهنگی در عرصه ورزش دانست که جز مطالبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که خدا را شکر در سال ۹۵ به سرانجام رسید و با امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس جمهور این سند تدوین و ابلاغ شد.

وی گفت: با این اتفاق، تکلیف همه دست اندرکاران ورزش در موضوعات فرهنگی مشخص شده است و یک سند بالادستی برای همه مدیران ارشد کشور محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی کشور ادامه داد: به تبع تصویب نظام نامه فرهنگی ورزش کشور ساختار سازی مناسبی صورت گرفت تا جایی که کمیسیون فرهنگی ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان به عنوان مسئول پیگیری و اجرای این نظام نامه آغاز به کار کرد و به عنوان مکمل این اقدام قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هم بالاخره به تصویب رسید و در اساسنامه‌های کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی، فرهنگ جایگاه خوب و پررنگی دارد و سلسله اقدامات مناسبی هم در کمیته ملی المپیک با نگاه فرهنگی و اجتماعی با تاثیرات مثبت انجام شده است.

سید عبدالحمید احمدی گفت: با توجه به ریل گذاری خوبی که برای اقدامات فرهنگی در ورزش کشور صورت گرفته است، در آینده هم با تغییر مدیران این ساختار دچار تغییر و رکود نخواهد شد.

وی استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی دیگر دستگاه‌ها را هم مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در طی این سال‌ها سازمان بسیج ورزشکاران، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید، وزارت ارشاد، وزارت کشور همکاری بسیار خوبی را در حوزه فرهنگی ورزش داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی در بخش دیگری از سخنانش، فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در نهایت آنچه در ورزش اهمیت دارد دیانت و معنویت در ورزش است که اگر بتوانیم یک جمع متدین و معنویت گرا را در ورزش داشته باشیم اهداف متعالی فرهنگی محقق می‌شود.