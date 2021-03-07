ضرورت مقابله با تغییر کاربری باغات در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عدالتخواه در حاشیه آئین درختکاری به مناسبت گرامیداشت هفته درختکاری اظهار کرد: درختکاری سنت و فرهنگ حسنه‌ای محسوب می‌شود که در دین مبین اسلام به ترویج آن تشویق شده‌ایم و در این حوزه نیز سازمان‌های مردم نهاد اقدامات قابل توجهی در همدان انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه باید برای حفظ فضای سبز از درختانی متناسب با اقلیم و جغرافیای منطقه بهره گرفت، ادامه داد: باید از درختانی بهره برد که نگه‌داری از آن با شرایط آب و هوایی استان همدان منطبق باشد.

رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به موضوع صدور احکام قضائی درباره مجازات‌های جایگزین حبس در استان اشاره کرد و افزود: دستگاه قضائی برای جرایم سبک و خرد که عمل مجرمان، آثار اجتماعی منفی ندارد، مجازات جایگزین با رویکرد ارائه خدمات عمومی البته با میل و رغبت مجرمان در نظر گرفته است که تاکنون در این خصوص کمک شایانی به منابع طبیعی، محیط زیست و بخش‌های دیگر شده است.

عدالتخواه ادامه داد: شهرداری به حفظ فضای سبز درون شهری اهتمام ویژه‌تری نسبت حلقه و محدوده بیرونی داشته باشد تا افراد سودجو در خصوص زمین‌های شهری به فکر تغییر کاربری نیفتند.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد سودجو به‌طور عمدی درختان زمین‌هایشان را خشک می‌کنند تا به دنبالش بتوانند با قطع درختان و تغییر کاربری برج‌های چند طبقه بسازند، اضافه کرد: با این وجود دستگاه قضائی برخورد با این گونه افراد را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: نهادهای عمومی و دولتی برای حفظ فضای سبز در اختیار خود با شهرداری‌ها هماهنگ باشند و شهرداری نیز در خصوص حفظ درختان املاکی که شخصی است با ارائه تسهیلات و امکانات لازم به آنان برای حفظ باغاتشان کمک کنند.

عدالتخواه افزود: برخی افراد سودجو متأسفانه زمین‌های باغی و زراعی خود را رها می‌کنند، به امید آنکه روزگاری بیایند زمین‌ها را به ساختمان‌های چند طبقه تبدیل کنند، این افراد باید بدانند که در زمین‌هایشان تابلو "تغییر کاربری ممنوع است" نصب می‌شود و اجازه چنین اقدامی به آنان داده نمی‌شود.