تولید ۸۵۰ هزار اصله نهال توت در کشور

عدیل سروی زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال ۸۵۰ هزار اصله نهال توت اصلاح شده در کشور تولید شده است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با سال‌های اخیر رشد پنج برابری داشته است.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از نهال‌های توت معادل ۴۰۰ هزار اصله نهال در استان گیلان تولید می‌شود، افزود: این میزان علاوه بر تأمین نیازهای نوغانداران گیلانی به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

سروی زرگر با اشاره به اینکه تولید نهال‌های اصلاح شده برای خوداتکایی در صنعت ابریشم از سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: درخت توت منبع اصلی تغذیه کرم‌های ابریشم محسوب می‌شود.

وی به فعالیت دو باغ مادر تولید توت در خلیل سرای فومن و آهنگر کلای مازندران فعالیت اشاره و اضافه کرد: هفت استان گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان و مازندران انجام می‌شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداران کشور تأکید کرد: توت‌های تولید شده در این استان‌ها بین نوغانداران ۱۷ استان کشور رایگان توزیع می‌شود.