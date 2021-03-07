تذکر نماینده مردم دشت ورامین به وزیر میراث فرهنگی

حسین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از تذکر به علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و اظهار داشت: در این تذکر رسمی خواستار توجه جدی وزیر به آثار تاریخی، باستانی، مذهبی و فرهنگی شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا شده ام.

وی افزود: در این تذکر، صیانت از مسجد جامع ورامین با قدمت هزار ساله و ضرورت ترمیم آثار فرهنگی و هنری این اثر فاخر دینی و مذهبی، توجه به حفظ حریم تپه باستانی هفت هزار ساله فردیس قرچک و ایجاد موزه مردم شناسی در مجاورت این اثر تاریخی تاکید شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین رفع موانع موجود در خصوص قلعه ایرج و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و رونق صنایع دستی و نیز ترمیم و بازسازی بازار تاریخی شهر پیشوا و توسعه گردشگری مذهبی با محوریت امام زاده جعفر (ع) این شهرستان از دیگر موارد مطرح شده در تذکر به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده است.