به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با آ و الف شروع می‌شود، دیروز به حساب آنان واریز شده است.

سایر بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مطابق با روال همیشگی این سازمان بر اساس حروف الفبا تا ۲۷ اسفند ۹۹ حقوق خود را دریافت می کنند.

ناهید حیدری مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی هم ۱۲ اسفند ۹۹ از پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان زودتر از موعد مقرر خبر داده بود.



به گفته وی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه مستمری اسفند ۹۹ مبلغ ترمیم شده متناسب سازی را هم دریافت می‌کنند.