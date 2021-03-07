کرونا چگونه به زندگی انسان راه یافت/هشدارهای سازمان جهانی بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم واعظ جلالی، با هشدار نسبت به احتمال جابه جایی ویروس‌هایی که در بدن بندپایان وجود دارد و می‌توانند با بارهایی که در سفرها جابه جا می‌شود از محیطی به محیط دیگر انتقال یابند، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در دوره کنونی رخ می‌دهد با ویروس‌های نوپدید زیادی رو به رو خواهیم شد.

این ویروس شناس افزود: از سال ۲۰۰۹ تا کنون سازمان جهانی بهداشت ۶ بار نسبت به بیماری‌های ویروسی و نوپدید هشدار داده است و اپیدمی بیماری‌هایی مانند ابولا، سارس و کووید ۱۹ نشانگر حائز اهمیت بودن توجه به بیماری‌های ویروسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مبحث ویروس شناسی و تحقیقات در این زمینه، یادآور شد: با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۹ تا کنون ۶ تذکر سازمان جهانی بهداشت در مورد بیماری‌های ویروسی بوده است، اگر مراکز تحقیقاتی بیشتری با تجهیزات کافی در حوزه ویروس شناسی فعالیت کرده، همکاری متخصصان این حوزه در کشور با سازمان جهانی بهداشت توسعه یافته و با توجه به توان محققان و دانشگاهیان امکانات لازم برای تشخیص ویروس‌های نوپدید فراهم شود، می‌توان با آمادگی بیشتری در برابر این بیماری‌ها اقدام کرد.

وی درباره مخزن و میزبان ویروس کرونا، توضیح داد: این ویروس در آغاز در استان ووهان چین و بازار ماهی فروش‌ها گزارش شد و در این بازار افرادی تردد می‌کردند که مبتلا به ذات الریه شده و هیچ علت مشخصی برای ذات الریه آنها به دست نیامده بود و ویژگی مشترک تمام این افراد از نظر مدل زندگی، تردد در آن بازار بود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: به نظر می‌رسد که این ویروس اولین بار توانسته است با جهش ژنتیکی از میزبانی که در طبیعت داشته و احتمالاً این میزبان خفاش و یا مورچه خوار فلس دار بوده است، در بدن انسان تکثیر پیدا کند و آلودگی ایجاد کند.

این ویروس شناس با بیان اینکه این ویروس علاوه بر ورود به بدن انسان، توانسته در بدن انسان‌ها زندگی و عفونت ایجاد کند، درباره ساختار این ویروس از نظر ماندگاری در محیط توضیح داد: تا کنون تحقیقات خیلی کمی در مورد کووید ۱۹ انجام شده است اما سابقه تحقیقات روی سارس و مرس وجود دارد بنابر این پاسخ به این سوال مبنی بر مطالعاتی است که روی پایداری ویروس سارس و مرس بر روی سطوح مختلف انجام شده است.