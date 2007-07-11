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۲۰ تیر ۱۳۸۶، ۲۰:۳۱

گزارش مهر از مالزی - 87

بازیکنان تیم ملی 1000 دلار پاداش گرفتند

بازیکنان تیم ملی 1000 دلار پاداش گرفتند

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان بابت پیروزی در نخستین دیدار خود در مسابقات جام ملتهای آسیا مقابل ازبکستان پاداش نقدی دریافت کردند.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، پس از پیروزی 2 بریک تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان که عصر امروز در نخستین دیدار تیم کشورمان در مسابقات جام ملتهای آسیا بدست آمد از سوی مسئولان تیم ملی به هریک از بازیکنان 1000 دلار پاداش پرداخت شد .

پاداش اختصاص یافته به بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان توسط مهدی مناجاتی سرپرست تیم ملی در اختیاربازیکنان قرارگرفت .

همچنین مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان که درجریان دیدار با ازبکستان با شکستگی دندان روبروشد مشکلی از این بابت ندارد و پزشکان درصدد ترمیم دندان شکسته وی هستند. گویا دندان مهدوی کیا مصنوعی بوده وقابلیت ترمیم و بازسازی مجدد را دارد . 

کد مطلب 516351

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