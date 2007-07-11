بازیکنان تیم ملی 1000 دلار پاداش گرفتند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به مالزی، پس از پیروزی 2 بریک تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ازبکستان که عصر امروز در نخستین دیدار تیم کشورمان در مسابقات جام ملتهای آسیا بدست آمد از سوی مسئولان تیم ملی به هریک از بازیکنان 1000 دلار پاداش پرداخت شد .



پاداش اختصاص یافته به بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان توسط مهدی مناجاتی سرپرست تیم ملی در اختیاربازیکنان قرارگرفت .



همچنین مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان که درجریان دیدار با ازبکستان با شکستگی دندان روبروشد مشکلی از این بابت ندارد و پزشکان درصدد ترمیم دندان شکسته وی هستند. گویا دندان مهدوی کیا مصنوعی بوده وقابلیت ترمیم و بازسازی مجدد را دارد .