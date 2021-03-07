ارائه ۱۶ هزار مشاوره غیر حضوری به کودکان محک در پاندمی کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خدمات حمایتی مؤسسه خیریه محک، پس از شیوع ویروس کرونا خدمات روان‌شناسی ارائه شده توسط این مؤسسه به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان، علاوه بر بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان کودکان محک، در ۱۲ بیمارستان دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال در تهران و ۳۰ استان دیگر کشور به صورت غیر حضوری و آنلاین انجام می‌شود. تا جایی که در ۱۰ ماه اول سال جاری ۱۶۲۶۰ مشاوره با همراهی ۱۰ نفر از روان‌شناسان محک به صورت غیر حضوری ارائه شده است که از این تعداد ۱۰۲۶۴ مشاوره متعلق به بیماران بستری و خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال در تهران و ۵۹۹۶ مشاوره متعلق به بیماران بستری و خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال در شهرستان، (به جز بیمارستان محک) است.

مریم محمدعلی سرپرست واحد روان‌شناسی محک با اشاره به هدف مشاوره‌های غیرحضوری و نوع سنجش عملکرد آن گفت: مهم‌ترین هدف این نوع مشاوره‌ها یکپارچه‌سازی و توزیع عادلانه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان در تمامی نقاط کشور است. از آنجایی که واحد خدمات حمایتی محک از ابتدای شروع پاندمی کرونا، فعالیت‌های خود را با تغییرات ایجاد شده در جامعه همسو کرده است، در این راستا ارائه مشاوره‌ها و خدمات روان‌شناختی به صورت حضوری با رعایت سختگیرانه پروتکل‌های بهداشتی در بیمارستان محک و همچنین ایجاد بستری برای ارائه این خدمات از راه دور و به صورت آنلاین در بیمارستان‌های تهران و شهرستان در دستور کار قرار گرفت. لازم به ذکر است کیفیت و اثربخشی این مشاوره‌ها از طریق نظرسنجی مستقیم از خانواده‌ها و بیماران سنجیده می‌شود. همچنین کنترل تنش‌های روتین ناشی از شرایط شیوع کرونا یکی دیگر از دغدغه‌های این مشاوره‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه این خدمات به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان، افزود: در بیماران مبتلا به سرطان ارزیابی و بررسی شرایط جسمی، روانی و اجتماعی بیمار و خانواده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. واحد خدمات حمایتی محک همواره به ابعاد روان‌شناختی، با هدف حفظ و ارتقا بهداشت روانی – اجتماعی کودک و خانواده توجه می‌کند. پیش از شیوع ویروس کرونا، عمده فعالیت همکاران واحد روان‌شناسی به صورت حضوری و متمرکز بر بیمارستان محک بود، اما پس از وقوع این بحران جهانی، خدمات روان‌شناسی با زیرساخت‌های ایجاد شده و بر اساس استراتژی‌های این مؤسسه، و با شناسایی فرصتی که استقرار شرایط فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد کرده و آن انجام فعالیت‌ها به دور از محدویت‌های مکانی و فاصله‌هاست، این خدمات در کلیه بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک تهران و سایر استان‌های کشور، در اختیار فرزندان‌مان و خانواده‌هایشان قرار می‌گیرد.»

سرپرست واحد روان‌شناسی محک در خصوص چالش‌های شناسایی شده در ارائه این نوع مشاوره‌ها ادامه داد: بر اساس تجربه کسب شده در این چند ماه، از ابتدای شیوع کرونا تا امروز می‌توان به چالش‌هایی همچون تفاوت‌های فرهنگی در برخورد با بیماری سرطان، انگ اجتماعی، عدم امکان ارزیابی دقیق کودک و خانواده به صورت تلفنی، غیر قابل دسترس بودن خانواده‌های ساکن شهرستان‌ها در مواقع بحرانی و وجود متغییرهای مداخله‌گر ناشی از تغییرات جسمانی در روند درمان کودکان، مانند عود مجدد بیماری یا نتیجه منفی آزمایش‌ها اشاره کرد. به همین دلیل تا جایی که ممکن است تلاش کردیم با بهره‌مندی از تکنیک‌های تخصصی در حوزه درمان از راه دور و بررسی دقیق پروتکل‌های روان‌شناسی شناخته شده در سراسر جهان، گامی مؤثر در رفع آنها برداریم.

محمدعلی در پایان افزود: حمایت روانی از خانواده و کودک، کمک به افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی در خانواده‌ها، مداخلات مؤثر و کاربردی در حوزه کودک، تغییر و متناسب‌سازی سبک زندگی با بیماری سرطان در خانواده، کمک به پذیرش بیماری توسط خانواده، آماده‌سازی و کمک به خانواده در خصوص پذیرش سوگ و مداخلات تخصصی فردی و گروهی در این زمینه از جمله موضوعاتی است که در جلسات مشاوره از راه دور به آن پرداخته می‌شود. در نهایت باید اشاره کرد، با توجه به فشار روانی ایجاد شده در پاندمی کرونا، تمامی موارد ذکر شده هر سه ماه از نظر میزان اثربخشی و انتقال دانش به دیگر مؤسسات و مراکز درمانی در حوزه سرطان کودک، مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد.

در روزهایی که همه ما نگران سلامتی‌مان هستیم و با کرونا مبارزه می‌کنیم، برای خانواده‌های بیماران و به تبع آن کادر درمانی و حمایتی پیچیدگی و سختی‌ها چند برابر شده است. در این شرایط محک با همراهی نیکوکاران این سرزمین تمام تلاش خود را می‌کند تا همسو با تغییرات پیش آمده در جهان، خدمات خود را به روز رسانی کرده و در مسیر سلامتی و بهبود کیفیت کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها گام بردارد، چرا که همه به خوبی می‌دانیم که درمان سرطان و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در هیچ شرایطی نمی‌تواند متوقف شود.