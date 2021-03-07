۹۷۵ میلیارد تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طلوعیان اظهارکرد: از محل اعتبارات رونق تولید سال ۹۹ یعنی از ابتدای مرداد ماه تاکنون درخواست تسهیلات ۴۷۴ واحد تولیدی استان پس از تصویب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان جهت دریافت بیش از سه هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به بانک‌های عامل معرفی شده اند.

وی گفت: از کل واحدهای معرفی شده به بانک ها تعداد ۱۷۴ واحد تولیدی استان ۹۷۵ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند و هم اکنون استان گلستان در پرداخت تسهیلات رونق تولید در جایگاه ششم کشور قرار دارد.

طلوعیان ادامه داد: از محل اعتبارات تبصره ۱۸ هم از ۹۹ درخواست مصوب شده جهت دریافت ۷۲۱ میلیارد تومان، تاکنون به ۲۷ واحد حدود ۲۲۷ میلیارد تومان تسهیلات این بخش پرداخت شده است که استان در جایگاه پانزدهم کشور قرار گرفته است.

به گفته وی، از محل اعتبارات بازسازی و نوسازی هم تاکنون درخواست تسهیلات ۲۴۶ واحد تولیدی استان جهت دریافت ۹۵۹ میلیارد تومان در کارگروه مصوب و جهت پرداخت به بانک‌های استان ارسال شده که ۵۳ واحد ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات این بخش را دریافت کرده اند و گلستان در این بخش هم پس از استان های هرمزگان و البرز، در رتبه سوم کشور قرار دارد.