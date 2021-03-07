سیستان وبلوچستان نیازمند منابع آبی پایدار/ لزوم انتقال آب دریا

اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لازم است تا منابع آبی پایدار جایگزین منابع محدود زیر زمینی شود و این امر مستلزم آبرسانی از دریای عمان به مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: چند سالی است که موضوع انتقال آب دریای عمان از طریق استان سیستان و بلوچستان به استان‌های شرقی کشور مطرح است که امیدواریم با توجه به اولویت این موضوع هرچه سریع‌تر اقدامات لازم در این خصوص عملیاتی شود.

نماینده مردم خاش، میر جاوه، تفتان و بخش‌های نصرت آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم سیستان و بلوچستان به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر هم در زمینه آب شرب و هم در حوزه کشاورزی با کمبود آب مواجه هستند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد منابع آبی پایدار برای سیستان و بلوچستان ادامه داد: اگر نگاه ما به مرز و مرزنشینان باشد بدون شک اجرای چنین طرح‌هایی به نفع استان و کشور است و قطعاً شرایط پایدارتری را در این مناطق شاهد خواهیم بود.