ندا شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از شرایط تمرینی که در قالب اردوی تیم ملی تنیس روی میز و همراه با دیگر بازیکنان حاضر در اردو داشته است، گفت: دقیقاً یک سال و سه ماه از تمام میادین و مسابقات دور بودیم. به همین دلیل حضور در اردو و تمریناتی که داشتیم، شرایط جدید و متفاوتی برای‌مان رقم زد.

وی به حضور بازیکنان ترکیه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: از زمانی که بازیکنانی ترکیه‌ای وارد ایران شدند هر روز با آنها تمرین مشترک و بازی داشتیم. این موضوع کمک کرد که در شرایط مسابقه قرار بگیریم. درست است که قبل از اردوی تیم ملی، مسابقات لیگ در دو مرحله برگزار شد اما اینکه بازیکنان ترکیه به عنوان حریف خارجی کنارمان قرار گرفتند، خیلی بیشتر کمک حال‌مان شد.

ملی پوش تنیس روی میز از آمادگی بدنی و روحی خود ابراز رضایت کرد و گفت: از هر نظر شرایط خوبی دارم. شرایطم به گونه‌ای است که از خودم راضی هستم. حتی نسبت به چهار سال پیش که برای المپیک ریو کسب سهمیه کردم از آمادگی بهتری برخوردارم و همین مسئله من را امیدوارتر می‌کند.

شهسواری تصریح کرد: چهار سال پیش در شرایطی برای المپیک ریو کسب سهمیه کردم که در جریان اردوها دچار آسیب دیدگی شدم. همین مسئله باعث شد از نظر روحی به هم بریزم. امروز اما شرایطم بهتر است چون آسیب دیدگی ندارم که به خاطر آن مشکل آمادگی بدنی و روحی پیدا کرده باشم.

این بازیکن تنیس روی میز به مسابقات گزینشی المپیک که در دو سطح جهانی و آسیایی برگزار می‌شود هم اشاره کرد و گفت: از رقابت‌های گزینشی جهانی چهار نفر صاحب سهمیه المپیک می‌شوند. البته احتمال اینکه تنیس روی میز ایران بتواند از این رقابت‌ها صاحب سهمیه شود، خیلی کم است. به هر حال سطح مسابقات خیلی بالاست و بازیکنانی از کشورهای مطرح هم شرکت دارند. در مسابقات گزینشی آسیا هم شرایط برای ایرانی‌ها بهتر است.

وی تاکید کرد: در این رقابت‌ها فقط یک سهمیه توزیع می‌شود اما این شانس را داریم که بتوانیم که تک سهمیه توزیعی را در رقابت با پنج بازیکن دیگر شرکت کننده از آن خود کنیم.

ندا شهسواری با تاکید بر اینکه بازیکنان قزاقستان و ازبکستان حریفان اصلی وی در مسابقات گزینشی المپیک هستند، خاطرنشان کرد: قطعاً همه بازیکنان با آمادگی بالا در مسابقات شرکت می‌کنند اما اگر بتوانیم نمایندگان قزاقستان و ازبکستان را از پیش رو برداریم، به کسب سهمیه خیلی نزدیک می‌شویم.