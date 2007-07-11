دولت از صادرکنندگان در برابر ریسک سیاسی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد که در دومین جلسه دیدار جمعی از صادرکنندگان نمونه کشور در محل نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت، تاکید کرد: ایرانیان باید خود و قدرت، فرهنگ و استعدادهای خود را باور کنند وفراموش نکنند که استعداد این سرزمین در همه بخش ها بسیار ویژه است.

وی افزود: روحیه ایرانی روحیه سازندگی و تلاش و قناعت و دلسوزی است و امروز بر خلاف سالهای پیش از انقلاب که دستیابی به موفقیت و پیروزی یک آرزو تلقی می شد ملت ما با عنایت خداوند گامهای بلند و موثری به سوی پیشرفت برداشته است.

رئیس جمهور بخش صادرات را نیازمند سرمایه گذاری جدی دانست و اظهار داشت: اگر می خواهیم در زمینه صادرات موفق شویم باید این موضوع را جدی بگیریم تا همه مراحل آن از ابتدا تا انتها با دقت پیگیری و عملیاتی شود.

احمدی نژاد تاکید کرد : در سالهای کارهای خوبی در زمینه صادرات انجام شد اما گاهی برخی موانع در این عرصه باعث سردی کار و عدم توفیق شده است که باید تلاش کنیم با رفع این موانع کالای مرغوب و با کیفیتی مناسب تولید کنیم که فرصت عرصه در بازارهای جهانی را داشته باشند.

وی در ادامه افزایش صادرات تا سقف 16 میلیارد دلار را خوشحال کننده و قابل تقدیر دانست اما در عین حال خاطرنشان کرد که این جایگاه در مقابل تلاش ها ایمان و استعداد و باور ملت ایران و استعداد درخشان کشورمان گام اولیه است و می توان آن را ارتقا بخشید.

رئیس جمهور این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که افزایش صادرات و دستیابی به جایگاه برتر در این عرصه امری نیست که یک شبه حاصل شود و از آنجا که اقتصاد داخلی متاثر از صادرات است باید آثار مثبت و منفی آن به دقت مورد توجه قرار گیرد تا به تعادل برسد.

رئیس شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی از تقنین قوانین موثر در امر صادرات سخن گفت و متذکر شد دولت آماده است در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، موضوع را از طریق نهاد قانونگذاری پیگیری کند و چنانچه حل مشکلات و موانع بر سر صادرات نیازمند مصوبه هیات وزیران باشد نسبت به این کار مبادرت ورزد.

دکتر محمود احمدی نژاد بر همین اساس از تشکلهای مختلف صادر کننده بخش خصوصی خواست قوانین ومقررات مربوط به حوزه صادرات را به دقت مورد بررسی قرار دهند و در جهت ایجاد هماهنگی قوانین با یکدیگر پیشنهادات خود را برای اصلاح آنها ارائه نمایند تا ریلی روان برای توسعه صادرات کشور ایجاد شود.

وی همچنین در خصوص حمایت پولی و ساماندهی سیستم بانکی در جهت افزایش صادرات کشورمان از تشکل های صادر کننده بخش خصوصی خواست پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند تا دولت پس از بررسی آنها تصمیمات مناسبی در این زمینه اتخاذ کند.



رئیس جمهور همچنین گفت : باید ستادی متشکل از نمایندگان تولیدکنندگان و صادر کنندگان بخشهای مختلف برای ایجاد هماهنگی در امور صادراتی تشکیل و تصمیمات و اقدامات آن از سوی همگان به رسمیت شناخته شود.

وی تاکید کرد : صندوق ضمانت صادرات می تواند موضوع ریسک سیاسی قراردادهای اقتصادی و تجاری را مورد بررسی قرار دهد و آن را به دولت اعلام نماید تا دولت در برابر ضمانت کار صادر کنندگان توسط بانک مذکور از صادرکنندگان در برابر ریسک سیاسی حمایت نماید .

دکتر محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت های بخش اقتصادی وزارت امورخارجه در حمایت از حوزه صادرات پرداخت و گفت: دیپلماسی باید با ارتباطات اقتصادی هماهنگ و مکمل باشد و نمی توان با کشوری ارتباط گسترده سیاسی داشت اما از ارتباط اقتصادی با آن بی بهره بود.

وی بر لزوم فعال شدن دیپلماسی در حوزه صادرات و برای حمایت از بخش و رفع مشکلات موجود در این عرصه همچنین بر لزوم آموزش رایزنان فرهنگی برای پیگیری امور صادراتی تاکید کرد .

رئیس جمهور گفت: البته نمی توان بر اساس قوانین رایزنی اقتصادی را بر عهده کسانی قرار دهیم که عضو ساختار حاکمیت و دولت نیستند ولی می توان رایزنان فرهنگی را با جزئیات امور اقتصادی و تجاری آشنا کرد تا آنها در جلسات خود با مسئولان کشور محل ماموریت خود موضوع صادرات را مورد بررسی قرار دهند و صادر کنندگان ایرانی را در کشورهای دیگر حمایت نمایند.

رئیس شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همه بخشهای اقتصادی ایران از قابلیت بالای صادراتی برخوردارند به ذکر نمونه هایی در این زمینه پرداخت و گفت که اگر 30 سال پیش مسئولیت اقتصادی کشورمان بر عهده او بود اجازه نمی داد فرش ماشینی وارد این مرز و بوم شود.

دکتر احمدی نژاد افزود: ایران از ظرفیت های بسیار بالایی در عرصه تولید فرش دستباف برخوردار است و هنری که در این صنعت بکار رفته موجب تعالی روح آدمی می شود اما به جای توجه به این مسئله آن را رها کردیم و به واردات موکت در زندگی مردم رضایت دادیم.

وی در عین حال بر این نکته تصریح کرد: که منظور از این سخنان تعطیلی واردات نیست بلکه مقصود کاهش هزینه تولید محصولات و صنایع دستی از جمله فرش دستباف است که مورد ظلم واقع شده است.

رئیس جمهورگفت : صنایع دستی به ویژه فرش دستباف در حقیقت برای ایرانیان یک سرمایه است که هر چه از زمان تولید آنها بگذرد بر ارزش آنها افزوده می شود و باید در کنار واردات کالاها ، هنر و صنعت ایرانی تقویت شود تا بار دیگر در اعماق جامعه ایرانی رواج یابد و از مسیر صادرات آنها سرمایه ملی افزایش یابد.



احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش از تشکل های صادر کننده بخش خصوصی خواست یک نفر را به نمایندگی از خود معرفی کنند تا به عنوان مشاور رئیس جمهور در امر صادرات منصوب شود.



وی تاکید کرد: مشاور رئیس جمهور در امر صادرات می تواند مسئول دولت را در جریان مسائل و مشکلات صادرات قرار دهد تا از ظرفیت های موجود در دولت برای توسعه صادرات استفاده گردد.

رئیس جمهور همچنین از تشکل های مختلف صادر کنندگان در بخش خصوصی خواست که نمایندگان خود را معرفی کنند تا فضا برای آنها در بدنه دولت در نظر گرفته شود واین نمایندگان در جلسات مختلف هیات دولت، شورای اقتصاد و مرکز توسعه صادرات به طور مستمر حضور یابند تا مسائل مربوط به صادر کنندگان به طور تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته دکتر احمدی نژاد این نمایندگان می توانند در سفرهای خارجی رئیس جمهور را همراهی کنند و پیگیر انعقاد قراردادها و فرصت های اقتصادی و تجاری باشند.



رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: نام ایران هیچ گاه با قدرت نظامی و تحمیل در دنیا مطرح نشده و همواره این نام با انسانیت و هنر و فرهنگ عجین بوده است و مهندسی این سرزمین صدها سال در قله مهندسی دنیا قرار داشته است و باید تلاش کنیم با تحول فکری در عرصه مدیریت اقتصادی کشور زمینه ای فراهم شود تا با کمترین هزینه حجم صادرات بیشتر گردد.