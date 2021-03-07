اجرای طرح ناظران سلامت با آموزش پیشگیرانه به بیش از ۱۱۴ هزار نفر

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت اعضای جوان استان در طرح ملی «ناظران سلامت»، اظهار کرد: این طرح ملی همگام با کارشناسان مراکز بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و کنترل این همه گیری در سطح استان اجرا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه در این طرح، ۲۵۷ تیم فعال از بشردوستان جوان جمعیت هلال احمر مشارکت می‌کنند، گفت: این جوانان با حضور در محل کسب و کار به بیش از ۱۱۴ هزار و ۹۹۵ نفر آموزش‌های پیشگیرانه در مقابله با کرونا را می‌دهند.

وی ادامه داد: بانک‌ها، اصناف، فروشگاه‌ها، بازارچه‌ها و بازارهای روز و محلی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و صنوف خدماتی در قالب این طرح پوشش و بازرسی شده و آموزش‌های پیشگیری از ابتلاء به کرونا به صاحبان مشاغل ارائه می‌شود.

غلامی اضافه کرد: اعضای جوان جمعیت هلال احمر گیلان با شیوع این بیماری در استان با اجرای طرح‌های سلامت محور از ابتدای سال با ایجاد پست‌های غربالگری در ایام نوروز، اجرای طرح نذر دانش در سه ماهه تابستان، اجرای طرح نذر سلامت در ایام محرم و اجرای طرح آمران سلامت در آبان ماه سال جاری، فعالیت خود را به عنوان عضو ارشد طرح حاج قاسم سلیمانی به نام طرح «ناظران سلامت» با حضور ۵۱۴ عضو جوان و بشردوست در استان انجام داده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به اینکه این طرح که با هدف آموزش و نظارت بر رفتار اصناف در سطح استان اجرا شده است، گفت: اعضای جوان با حضور در ۶۲ هزار و ۶۹۴ باب مراکز دارای فعالیت‌های عمومی، دولتی، خدماتی و توزیعی برای قطع زنجیره شیوع بیماری نسبت به آموزش آنها اقدام کردند.