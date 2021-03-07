شفافیت فقط نباید برای مجلس باشد/ مسکن دیگر جهش قیمت ندارد

شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، گفت: در زمان انتخابات خیلی از همکاران پشت تریبون های انتخاباتی یکسری وعده هایی به مردم حوزه انتخابیه شان دادند. یکی از این وعده‌ها بحث شفافیت آرا بود، امروز هر رای گیری در مجلس به صورت الکترونیکی انجام می شود اما من برمی گردم به چند سال قبل، آیا زمانی که قیام و قعود انجام می گرفت شفافیت نبود، شفاف تر از قیام و قعود در زمان رای گیری نداریم.

وی افزود: شفافیت خیلی خوب است اما برای تصویب آن باید مسائل مختلف مورد دقت قرار بگیرد از جمله لحاظ کردن قانون قیام وقعود در مجلس.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس تصریح کرد: شفافیت نادرست می‌تواند نماینده را در خصوص مسائل مختلف به چالش‌ بکشد و تمرکز او را بهم بریزد، می‌تواند نماینده را دچار تضاد در تصمیم و به رای غیرکارشناسانه سوق دهد.

وی در عین حال با بیان اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به طور کلی خیلی خوب است، گفت: اما باید آنالیز بشود که ما باید کدام مسائل را به صورت شفاف مطرح کنیم، باید شفافیت را از مجلس به دیگر دستگاه ها انتقال دهیم و دولت را موظف کنیم در اجرای طراح و لوایح شفاف عمل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: درست است که ما صدای مردم در خانه ملت هستیم و محافظت از منافع ملت وظیفه ما است اما قرار نیست همه مسائل نماینده زیر ذره بین شفافیت باشد. ما شفافیت مالی، اقتصادی، رفتارهای اجتماعی را قبول داریم و با آغوش باز استقبال می کنیم اما شفافیت نباید یک طرفه باشد اگر در تصویبی طرحی شفافیت لازم است آیا در اجرای مصوبه هم شفافیتی صورت می‌گیرد!؟

انویه تکیه در ادامه درخصوص طرح «جهش تولید مسکن» که در مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما همین وضعیت مسکن است، کمیسیون عمران از روزی که شروع به کار کرد هدفش بر اساس دیدگاه اکثریت نمایندگان حل مشکل مسکن بود. مضافا بعد از انتخابات هیئت رئیسه، نشستی که برای اولویت سنجی طرح ها برگزار کرد که ۱۰۰ درصد نمایندگان در بیان انتظارات مردم حوزه انتخابیه خودشان موضوع مسکن را بیان کردند.



وی تاکید کرد: در این مدت دو ماه تا ساعت ۱۱ شب سه شیفت و بعضی ایام، ۴ شیفت روی بحث جهش «تولید مسکن» کار می کردیم، نه اینکه فقط نمایندگان مجلس بلکه از بانک مرکزی، وزارتخانه های مربوطه با بحث حهش تولید مسکن همچون از وزیر، معاونین و مدیران کل دعوت کردیم و نظراتشان را دریافت کردیم. از مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاوران که از بیرون می توانستند به ما کمک کنند از جمله سازمان نظام مهندسی کل کشور کمک گرفتیم.



عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در این شرایط بحرانی کرونا ما جلساتمان را تعطیل نکردیم و به خاطر مشکل اساسی امروز جامعه که مشکل مسکن می دیدم به صورت تخصصی ورود کردیم و خوشبختانه طرح دو فوریتی با اکثریت آرا تایید شد و هر ماده و تبصره که در این طرح دو فوریتی با اکثریت آرا توسط نمایندگان تأیید شده است، این که الان می بینیم نه تنها نمایندگان کمیسیون عمران بلکه کل نمایندگان درباره مسکن حساسیت های خودشان را دارند به علت تلاش برای حل مشکلات مردم است.



انویه تکیه تاکید کرد: این طرح خیلی تاثیر مثبتی در کنترل قیمت مسکن داشت چرا که امروز خیلی از سرمایه گذاران این بخش به نوعی دست به عصا حرکت می کنند، در مقابل خیلی ها افزایش قیمت مسکن را با افزایش قیمت ارز ربط می دادند. امروز با توجه به اینکه قیمت ارز پایین آماده است تقریباً یک ثبات قیمت پیدا کرد، مسکن هم هرچند کاهش قیمت محسوسی پیدا نکرده اما با یک ثبات قیمت مواجه شده است و دیگر جهش قیمت ندارد.



وی با بیان اینکه در بخش مسکن دو موضوع اساسی وجود دارد، افزود: نخست خریداران مصرفی و دیگری خریداران سرمایه ای که هر دو گروه از این بازار مسکن فراری هستند چرا که خریداران مصرفی دیگر پول ندارند با این قیمت‌های کذایی خانه بخرند که علنا به نوعی رکود ایجاد شده است.



عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مولفه های اصلی تعیین کننده قیمت مسکن خود زمین است، اظهار داشت: هنوز زمین‌های ما به قیمتی که باید برسد نرسیده است و قیمت زمین خیلی بالاست. این قیمت زمین را باید کنترل کنیم و در وهله دوم مصالح ساختمانی، مجوزها و پروانه های ساختمانی که صادر می‌شود، فعلاً ما کاهشی در آنها ندیدم. مصالح ساختمانی را ببینید نسبت به ۲ ماه قبل با افزایش قیمت مواجه شده است.



انویه تکیه افزود: وزارت صمت باید بیاید مصالح ساختمانی مثل سیمان، فولاد و سایر موارد را با تدابیری لحاظ کند تا به یک ثبات واقعی که همه اقشار از آن استفاده کنند برسیم.



وی با بیان اینکه طرح «جهش تولید مسکن» تاثیر مستقیم بر این روند دارد، گفت: چراکه ما امروز آمده‌ایم، دولت را مجاب کردیم زمین‌هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا هر ارگانی دیگری است در اختیار این طرح بگذارد.



این نماینده مجلس با اشاره به اینکه همچنین بانک مرکزی را مجاب کردیم که یک سری تسهیلات بانکی جهت احداث این خانه‌ها قرار دهد، خاطرنشان کرد: در کنار آن آمدیم یک صندوق تشکیل دادیم از این رو تا اتمام این طرح می‌توانیم از تسهیلات بانکی و هم از پولی که از بابت مالیات بر خانه های خالی گرفته می‌شود و در این صندوق واریز می‌شود برای این طرح به سرانجام برسانیم چرا که تولید سالیانه یک میلیون واحد در شرایطی که تقاضا زیاد و عرضه کم است با افزایش تولید می توانیم بازار را متعادل کنیم. دیگر نمی توانیم ثبات قیمت واقعی و طولانی داشته باشیم.

انویه تکیه به انتقاد از ضعف در ساختار مشاوران املاک پرداخت و تصریح کرد املاکی‌هایی که امروز هستند به نوعی می‌تواند تاثیری فاحشی در افزایش کاذب قیمت مسکن داشته باشند چرا که آنها درآمدشان از درصد حق مشاوره ای است که از مبلغ بالای قراردادهای که می‌نویسند کسب می کنند.



وی با بیان اینکه کمیسیون عمران درصدد است که به این قضیه ورود و با ایجاد سامانه ای مشاوران املاک را مدیریت کند، گفت: متاسفانه شاهد راه اندازی مشاورین املاک به صورت یک شبه و بدون تشریفات هستیم، افراد بی تجربه با کمی اطلاعات در این زمینه با ایجاد دفتر و استخدام یک اپراتور بدون مجوز و داشتن صلاحیت حرفه ای وارد بازار مسکن می شوند.

