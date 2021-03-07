هومن منصوریان که برای بررسی امکانات بیس بال به شهرستان آمل سفر کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقات با حضور ۸ تیم از کشورهای غرب آسیا تیرماه سال ۱۴۰۰ در مجموعه استاندارد شده بیس بال انقلاب کرج برگزار می‌شود.

وی افزود: کشورهای شرکت کننده غرب آسیا در این مسابقات برای کسب دو سهمیه مسابقات قهرمانی آسیا سال ۲۰۲۱ در کرج تلاش خواهند کرد.

رئیس انجمن بیس بال وسافت بال کشوربا بیان اینکه برای نخستین بار هست که ایران دررشته جدید بیس بال میزبانی مسابقات آسیایی را عهده دار می‌شود، تصریح کرد، ازسوی کنفدراسیون بیس‌بال آسیا برای انتخاب میزبان نهایی بازی‌های آسیا در آذرماه امسال، عضو هیئت اجرایی و مدیر اجرایی توسعه غرب آسیا و رئیس فدراسیون هند به تهران سفر و از ورزشگاه انقلاب کرج و امکانات میزبانی مسابقات، بازید و میزبانی ایران تأیید کردند.

منصوریان تصریح کرد: شهرستان کرج اکنون صاحب بهترین و مدرن ترین ورزشگاه اختصاصی بیس‌بال غرب آسیاست، و با وجود این وضعیت این امید هست که ایران بتواند حداقل سهمیه صعود به مرحله اصلی مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کند.

لیگ بیس بال کشور اواخر اردیبهشت

وی همچنین از برگزاری فصل جدید مسابقات بیس بال باشگاه‌های کشور از اواسط اردیبهشت سال آینده خبر داد وگفت، این مسابقات حداقل درمدت یک هفته برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن بیس بال و سافت بال کشور تصریح کرد، تلاش خواهیم کرد تا با کمک کمیته ملی المپیک و فدراسیون انجمن‌های ورزشی سطح آمادگی بازیکنان بااستعداد و برتر را پس از بازی‌های لیگ انتخاب و با حمایت و با پیشوانه خوبی برای مسابقات غرب آسیا آماده کنیم.

اردوی مشترک با پاکستان

منصوریان همچنین برگزاری اردوی مشترک تمرینی با تیم ملی بیس بال کشور پاکستان خبر داد وگفت، پاکستان از تیم‌های صاحب نام دراین رشته ورزشی است و برگزاری اردوی مشترک و تمرینی با تیم ملی بیس بال ایران، در پیشرفت و آمادگی بیشتر ملی پوشان پیش از شرکت در مسابقات غرب آسیا تأثیرگذار خواهد بود.