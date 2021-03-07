جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه هفدهم اسفند ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۸ هزار ۱۰۲ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۵۰ هزار و ۳۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۱۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۱۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۲۹ ریال، روپیه هند ۵۷۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۵۶۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۷۸۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۴۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۱۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۹۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۳۴ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۵۷۲ ریال، روبل روسیه ۵۶۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۲۸۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۲ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۷۰۴ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۹۹۶ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۷۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۷ هزار و ۶۵۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۱۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۲۰۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۷ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۶۵۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۱۵۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۴۲۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۸ ریال ارزش‌گذاری شد.