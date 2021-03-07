به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گفت: متاسفانه شرایط خوزستان بدتر شده و تعداد مبتلایان خیلی زیاد شده است.

وی افزود: وضعیتی که ویروس انگلیسی ایجاد کرده سرعت فوق العاده بالایی دارد و افراد را سریع بدحال می کند. این ویروس در سنین پایین، حتی کودکان وضعیت بد تنفسی ایجاد می کند. در حالی‌که این حالت در ویروس ووهان دیده نمی شد و از این نظر خیلی نگران کننده است.



عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ویروس انگلیسی قدرت پیش بینی را کاهش داده است، تصریح کرد: ویروس ووهان را می‌توانستیم ظرف دو هفته پیش بینی کنیم که کدام شهرها وضعشان بدتر یا بهتر می شود ولی الان به علت سرعت سیر بالایی که دارد قدرت پیش بینی ما را به شدت کاهش داده است.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: استان های همجوار خوزستان نیز مانند چهارمحال و بختیاری کم کم وارد وضعیت نامناسبی شده اند و باید به این توجه ویژه ای کرد.

وی افزود: بعضی از استان های مرکزی کشور همانند استان البرز، قم، تهران و قزوین به علت اینکه مورد تردد مردم همه کشور هستند و جمعیت مهاجر زیادی که در ارتباط با استان خودشان هستند و در این استان ها در حال ترددند، احتمال سرایت را در این استان ها بالا می برند که نیاز به توجه است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به گزارشات مبنی بر عدم تاثیر جدی تزریق واکسن کرونا برای پیشگیری از این ویروس، توضیح داد: بر طبق این گزاشات به چند دلیل هنوز معلوم نیست واکسیناسیون در کشورهای خارجی که انجام داده اند تا چه میزان تاثیر جدی روی پیشگیری بگذارد؛ اولا هنوز حجم زیادی واکسن وجود ندارد و برای اینکه این چرخه پاندمی کرونا قطع شود لازمه اش واکسیناسیون شدن حدود ۶۰ درصد مردم دنیا است.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: هنوز این حجم از واکسن در دنیا تولید نشده است. از طرفی خیلی از کشورها فقیر هستند و امکان خرید و تزریقش واکسن وجود ندارد و این طول خواهد کشید.

وی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای سفرهای نوروزی، بیان کرد: سفرها برای شهرهای آبی و زرد با رعایت پروتکل ها انجام می شود اما در جلسات آتی شهرهای آبی و زرد مشخص خواهند شد.

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد کمبود نیروی انسانی در بیمارستان ها و کادر درمانی نیز اظهار داشت: متاسفانه کمبود پرستار داریم. ما خیلی علاقه مند بودیم تا تعرفه گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند در مجلس و در کمیسیون تلفیق رای بیاورد اما متاسفانه با وجود پیشنهادات خوبی که داده شده بود، امکان پذیر نشد. شاید مجلس و کمیسیون باید توجه جدی تری می کرد.