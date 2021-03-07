صدور سند تک برگ برای ۶۰ درصد اراضی ملی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در آخرین نشست شورای قضائی استان البرز که با حضور مدیران کل دستگاه‌های تابعه در محل دادگستری کل استان برگزار شد سال ۹۹ را سالی همراه با تلاش مضاعف در دستگاه قضائی استان و ادارات تابعه ارزیابی کرد و گفت: در نتیجه تعامل و همکاری حداکثری ایجاد شده، اهداف برنامه‌ریزی شده به منظور اجرای سند تحول با موفقیت بسیار بالایی همراه بود.

وی با تقدیر از اقدامات همه دستگاه‌های عضو شورا، عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را نمودی از تلاش مدیریت و کارکنان این مجموعه به منظور اجرای حداکثری برنامه‌ها برشمرد و بیان کرد: یکی از برنامه‌های مورد انتظار از این اداره در راستای اجرای قانون جدید چک و کاداستر بود که این مجموعه با پیگیری و تعامل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان عملکرد خوبی داشته است.

وی افزود: استان البرز مشتمل بر نزدیک به ۵۱۸ هزار هکتار است که بیش از ۴۲۳ هزار هکتار آن در حوزه اراضی جنگل‌ها و مراتع و ۵۰ هزار هکتار مربوط به اداره امور اراضی است که با تلاش اداره کل ثبت اسناد و پیگیری‌های معاونت اجتماعی و پیگشیری از وقوع جرم استان البرز تاکنون ۲۸ هزار هکتار در حوزه اراضی و ۲۲۸ هزار هکتار در بخش منابع طبیعی جانمایی شده که در این بخش ۱۷۵ هزار هکتار دیگر در دست اقدام است و امیدواریم در هفته قوه قضائیه ۱۴۰۰ بتوانیم جشن انفال را در استان البرز برگزار کنیم.

فاضلی هریکندی با اشاره به نقش اداره کل ثبت اسناد استان در کاهش ورودی‌های دادگستری در سال ۹۹ متذکر شد: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۹ هزار پرونده در واحد اجراییات توسط ثبت اسناد استان مختومه شده که نقش مهمی در کاهش پرونده‌های ورودی دادگستری داشته است.

عالی‌ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز افزود: همچنین در نتیجه اقدامات انجام شده در ثبت اسناد استان، در حوزه چک ۳۷ درصد کاهش ورودی و در حوزه مهریه نیز ۴۶ درصد کاهش ورودی به مراجع قضائی داشتیم که با توجه به مشکلات منابع انسانی دادگستری استان در کاهش بار مجتمع‌های قضائی استان بسیار مؤثر بوده است.

وی افزایش ۵۳ درصدی در اجرای قانون کاداستر را بسیار قابل توجه ارزیابی و تصریح کرد: با این اینکه اجرای این قانون در سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد بوده است ولی در سال ۹۹ به ۸۳ درصد افزایش یافته است همچنین برای ۶۰ درصد از اراضی ملی و زراعی استان سند تک برگ صادر شده است.

در پایان این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز از زحمات شهریار کناوریوند، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در سال ۹۹ به دلیل عملکرد موفق تقدیر کرد.