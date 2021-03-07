تولید کنسانتره سنگ آهن در چادرملو از مرز ۱۱ میلیون تن عبور کرد

حمید جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موفقیت بی سابقه در مجتمع معدنی در حالی به دست آمد که علاوه بر مقابله با ویروس کرونا، در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها نیز قرار داشته ایم.

وی افزود: مدیران و کارکنان این مجتمع با یکدیگر عهد کرده اند با وجود همه این دشواری‌ها از هیچ کوششی برای تحقق «جهش تولید» بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری فروگذار نکنند و اکنون با ثبت رکوردهای مختلف، با وجود همه موانع و سختی‌ها در کنار یکدیگر اهداف بزرگ چادرملو را دنبال می کنند.

جهانی با تاکید بر ضرورت ثبت این شرایط و لزوم دستیابی به افتخارات بالاتر افزود: رکوردهای تولید، فقط اعداد و ارقام نیست، بلکه نشان دهنده عزم و اراده و همبستگی همه کارکنان این مجتمع است.