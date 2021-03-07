روند صعودی کرونا در گناوه نگران کننده است/ کاهش سن مبتلایان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، عصمت اسماعیلی، این روزها در حالی یک سالگی شیوع کرونا را پشت سر گذاشته‌ایم که این ویروس ناشناخته همچنان در حال جولان است و روزانه افرادی زیادی را به گام مرگ می‌کشاند.

هرچند ساخت واکسن‌هایی برای مقابله با این ویروس بارقه‌های امید را در مقابله با آن روشن کرد اما تا رسیدن به مرحله ایمنی همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی اولویت اول است و باید این مهم مد نظر باشد.

در شهرستان گناوه نیز همزمان با سراسر کشور با اجرای طرح جامع هوشمندسازی و اعمال محدودیت‌های کرونایی در آذر امسال، روند ابتلاء و بستری در این شهرستان کاهش یافت اما با عادی‌انگاری در برگزاری مراسم‌های اموات، جشن و دور همی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، روند شیوع از ثابت به حالت صعودی تغییر کرده است.

از سوی دیگر کاهش محدوده سنی مبتلایان به کرونا نیز زنگ خطر دیگر این بیماری است که باید مورد توجه قرار گیرد و این تصور که فقط افراد سالمند به کرونا مبتلا می‌شود اشتباه است.

با بروز جهش‌های مختلف این بیماری و کاهش سن مبتلایان، خطرات ناشناخته این ویروس همچنان در کمین جان انسان‌ها است و باید بیش از پیش به مسائل بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات به ویژه در روزهای شلوغ پایان سال توجه جدی کرد.

همچنین از مسافرت در شرایط پرخطر کنونی بویژه به استان‌های پرخطر یا پذیرایی از مهمانان و مسافران این استان‌ها در شرایط نگران کننده و وضعیت شکننده کرونایی باید به جد پرهیز شود.

وضعیت مبتلایان و بستری‌ها نگران کننده است

فرماندار گناوه در جمع کارکنان فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه وضعیت کنونی روند آمار مبتلایان و بستری‌ها خیلی نگران کننده است اظهار داشت: با اجرای طرح جامع هوشمندسازی و اعمال محدودیت‌های کرونایی در آذر امسال، روند ابتلاء و بستری در این شهرستان کاهش یافت اما با عادی‌انگاری در برگزاری مراسم‌های اموات، جشن و دور همی و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، روند شیوع از ثابت به حالت صعودی تغییر کرده است.

غلامرضا مهرجو گفت: درحالیکه در ماه گذشته افراد کرونایی بستری شده بین سنین ۶۵ تا ۸۵ سال بودند، هم اینک به سن زیر ۵۰ و حتی تا ۳۵ سال رسیده است که این علائم خوبی نیست و نگرانی وجود دارد.

فرماندار گناوه بیان کرد: تنها راه کوتاه مدت جهت پیشگیری و کنترل ویروس کرونا تا قبل از واکسینه شدن تمام مردم، استفاده از ماسک، عدم تجمع و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است که باید در اولویت شهروندان قرار گیرد.

کاهش سن بستری‌های کرونایی در گناوه

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان گناوه به خبرنگار مهر گفت: ۸۹ درصد از بستری‌های بخش کرونا طی هفته گذشته در شهرستان گناوه افراد میانسال بوده‌اند.

هادی جوانبخت اظهار داشت: کاهش محدوده سنی بستری‌های مبتلا به ویروس کرونا می‌تواند به عنوان یک زنگ خطر برای شهرستان محسوب شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر همه اقشار جامعه در کنترل و قطع زنجیره انتقال این ویروس اظهار داشت: تصور بر اینکه درگیری افراد به ویروس کرونا مختص گروه سنی خاصی باشد اشتباه است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان گناوه گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که ویروس کرونا همه گروه‌های سنی از کودکان گرفته تا سالمندان را درگیر کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به سیر صعودی موارد ابتلاء و بستری، از مردم فهیم شهرستان انتظار داریم پروتکل‌های بهداشتی بویژه استفاده مداوم از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی با جدیت اجرا کنند تا وضعیت شهرستان حادتر نشود.

لزوم پرهیز از سفر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفته بود: طی روزهای اخیر میزان ابتلاء به کرونا در استان بوشهر رو به افزایش بوده است و این موضوع زنگ خطری جدی برای مردم استان محسوب می‌شود.

سعید کشمیری با بیان اینکه این وضعیت نیازمند رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط تمام افراد است خاطرنشان کرد: از مردم استان بوشهر می‌خواهیم که دورهمی‌ها را به حداقل برسانند و استفاده از ماسک را فراموش نکنند.

وی به وضعیت حاد کرونا در استان‌های پرخطر اشاره کرد و ادامه داد: باید از سفر به استان‌های پرخطر پرهیز کرد و لازم است برای کنترل اپیدمی در حال حاضر میزبان شهروندان این استان‌ها نباشیم.

وضعیت در همسایگی گناوه خوب نیست و انتظار می‌رود که مردم گناوه ضمن پرهیز از سفر به خوزستان و همچنین نپذیرفتن مهمان از این استان، مسائل بهداشتی و پروتکل‌ها را بیش از پیش رعایت کنند چراکه خطر در همین نزدیکی است.