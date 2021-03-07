دشمنان از اعتماد سوزی برای ضربه به انقلاب استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد استان قم ضمن تشکر از کمیته امداد و تأیید خدمات این نهاد و کمک مردم در راستای رفاه نیازمندان، گفت: هفته احسان و نیکوکاری اوج خدمات کمیته امداد و حضور مردم در صحنه انفاق و ایثار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کمیته امداد دارای برکات فراوانی است و خوشا به حال افرادی که زمینه امور خیر را برای مردم فراهم می‌کنید تا از رهگذر همین نهاد بتوانند برای آخرتشان توشه بردارند، افزود: اگر همه افرادی که تمکن مالی دارند یک حساب سرانگشتی داشته باشند می‌بینند که اگر خودشان برای آخرتشان ذخیره کنند بهتر از این است که به امید ورثه باشند.

وی با ابراز خرسندی از رشد دو برابری مشارکت‌های مردمی در کمیته امداد استان قم که نشانه باور مردم به خدمات این نهاد در جهت رفاه نیازمندان است، ادامه داد: اگر در جامعه و بین مردم و مسئولان اعتمادسوزی ایجاد شود فاجعه رخ خواهد داد و دشمنان دین و انقلاب از این فرصت برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب، بهره‌برداری خواهند کرد.

آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه طبق نظر امام خمینی (ره) باید اخبار خدمت به مردم و افراد بی‌بضاعت اطلاع‌رسانی شود تا دشمنان اسلام و انقلاب در اهداف خود ناکام شوند، گفت: من به خود می‌بالم که در شهری زندگی می‌کنم که خیران آن، به برکت وجود مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه دستگیر محرومان هستند.

وی در ادامه با تلاش‌های صورت گرفته در ایام کرونا جهت رفع مشکلات نیازمندان در این ایام، افزود: با همین اعتمادی که مردم به کمیته امداد از خود نشان دادند باز هم همت کنند و کمیته امداد را یاری کنند تا نیازمندان در رفاه بیشتری زندگی کنند.

وی مهارت‌آموزی فرزندان تحت حمایت این نهاد را برای تأمین نیروی کار مشاغل فنی و صنعتی در آینده ضروری خواند و ادامه داد: از تجربه افراد کارآفرین بهره بگیرید تا فضای کشور به کار و تولید تبدیل شود.

