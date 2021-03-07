کوروش گنجی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که اکثر مربیان و سرپرستان تیم‌ها به دلیل کاهش هزینه درخواست کردند لیگ به صورت فشرده و متمرکز در چند روز برگزار شود، مصمم شدیم تا با تغییر در نحوه برگزاری میزان کاستی و فشار ناشی از برگزاری فشرده رقابت‌ها را کاهش دهیم. بر همین اساس هم جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت با نظر وحید مؤمنی، سرپرست دبیری فدراسیون و حمایت‌های طباطبایی این تغییرات اجرا شد.

وی با تاکید بر تلاش سازمان لیگ در جهت برگزاری رقابت‌ها در سطح بین المللی، گفت: برای اولین بار تلاش کردیم تا پیکارهای لیگ برتر و همچنین سوپر لیگ سال جاری به سبک و سیاقی جدید برگزار شود که از این حیث می‌توان گفت به سطح بین المللی نزدیک شدیم و این امر میسر نمی‌شد مگر با حمایت جامعه کاراته که جای تقدیر و تشکر دارد.

دبیر سازمان لیگ کاراته ادامه داد: از تمامی همکارانم در سازمان لیگ نهایت تشکر را دارم که در طی این روزها علیرغم محدودیت‌های ناشی از کرونا گاهاً تا پاسی از شب زحمت چیدمان سالن را متقبل شدند. همچنین دبیر فدراسیون کاراته علیرغم مشغله‌های کاری با حضور در سالن مسابقات نظارت ویژه ای بر حسن برگزاری رقابت‌های لیگ با شرایط جدید داشت که جا دارد از ایشان تشکر نمایم.

گنجی در پایان گفت: بار دیگر لازم می‌دانم از حمایت‌های سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون نیز قدردانی کنم که باعث شد لیگ امسال با توجه به حاکم بودن شرایط کرونا با بهترین کیفیت برگزار گردد.