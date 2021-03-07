انقلاب اسلامی تداوم مکتب امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق شناس صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان مازندران با بیان اینکه در دنیای امروز شاهد شمشیرهای تیز به سمت سربازان حق و جمهوری اسلامی هستیم، افزود: آنها که با کلید واژه جنگ نرم دنبال تخریب خبرنگاران انقلابی و جامعه هستند.

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به آرمان‌های والای انقلابی دلسرد کنند، افزود: اگر انقلاب اسلامی در مسیر حق گام برنمی داشت یقیناً قاتلان کودکان فلسطینی با ایران اسلامی دشمنی نمی‌کردند.

حق شناس با اظهار اینکه مکتب حضرت امام راحل مکتب حسین (ع) شهید است، خواستار ترویج ونشر ارزش‌های انقلاب اسلامی شد.

مسئول سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به محدودیت ارسال ثار به جشنواره از بیش از ۶۳۶ اثر به جشنواره خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۱۴ عکس بوده و ۳۶ نفر در مجموع انتخاب شدند.

وی با عنوان اینکه داوری جشنواره در سه مرحله انجام شد، ادامه داد: برترین‌های بخش‌های مختلف در این جشنواره معرفی شدند.