به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین محمدحسین اسماعیلی اظهار کرد: ۱۰ کتاب‌فروشی از استان قزوین، در زمستانه کتاب ۹۹ فعالیت داشتند که بابت فروش خود ۵۰۰ میلیون ریال یارانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان به جزئیات طرح زمستانه فروش کتاب در سال جاری اشاره کرد و گفت: ۸ کتابفروشی در مرکز استان و ۲ کتابفروشی در شهرستان البرز و تاکستان در این طرح مشارکت داشتند که امیدواریم تا در طرح‌های بعدی تعداد بیشتری کتابفروشی در طرح شرکت کنند.

اسماعیلی ادامه داد: این طرح در هر فصل با هدف حمایت از ناشرین و کتابفروشی ها و توسعه کتاب و کتابخوانی با حمایت خانه کتاب و ادبیات ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش مطالعه و کتابخوانی در رشد و بالندگی جامعه بر کسی پوشیده نیست افزود: هر چه قدر بتوانیم به ترویج این فرهنگ کمک کنیم، به فرهنگ و ارتقای دانش جامعه خود کمک کرده‌ایم.

گفتنی است طرح زمستانه کتاب ۹۹ از ۹ اسفند ماه همزمان آغاز و تا ۱۶ اسفند ماه در سراسر کشور اجرا شد.

