مردم از عملکرد و نبود روحیه جهادی برخی مسئولان ناامید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان مازندران با بیان اینکه اصحاب رسانه شبانه روز و بی ادعا در عرصه‌های مختلف و پیچیده‌ترین جنگ رسانه‌ای دشمن به عنوان افسران و پیشتازان رسانه‌ای فعالیت دارند، از برگزاری جشنواره‌ای رسانه‌ای ابوذر تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه پایه این جشنواره‌ها که مبتنی بر رسانه است، یکی از مهمترین و بزرگترین مؤلفه‌های ملی هر کشور را به واسطه داشتن رسانه‌های تأثیرگذار بیان کرد و گفت: دشمن به واسطه هزینه‌های هنگفت و خسارت‌های سنگین اقتصادی تمایلی به جنگ سخت ندارد و به واسطه برخی مزیت‌ها و شرایط حاضر در زیست بوم جهانی، اکثر نظریه پردازان امنیتی، تمایلی بر به راه انداختن جنگ سخت ندارند.

وی ادامه داد: آنچه که امروز مورد تاکید مقام معظم رهبری است و همه کارشناسان رسانه‌ای به آن اذعان دارند، جنگ شناختی است و تأثیر بر اعتقادات، باورها و نظام ادراکات جامعه هدف و نخبگان کشور را مدنظر قرار داده‌اند.

سردار مسلمی با اشاره به برنامه ریزی دشمن در حوزه‌های مختلف یادآور شد: استفاده روز افزون از تکنولوژی‌های نوین سبب شده تا انسان‌ها بیشتر از هم فاصله گیرند و امروز در فضای خانواده و دورهمی ها، بیشتر مشغول فضای مجازی هستند و کمتر با هم صحبت می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا یادآور شد: امروز به واسطه فضای مجازی چیزی که عاید جامعه شده، جدایی عاطفه‌ها است و رصد در این حوزه نشان می‌دهد جدایی عاطفی بیشتر از طلاق در خانواده‌ها مشاهده می‌شود.

وی تصریح کرد: در جنگ شناختی مهمترین و دلهره ترین قسمت جنگ، تلفات انسانی آن است و دشمن با بهره گیری از همه ابزارهای مختلف و تکنولوژی‌های گوناگون، با شگردها و شیوه‌های مختلف نظیر اعتماد زدایی، قداست زدایی، ناامیدسازی و ناکارآمدنمایی یک جامعه را با تغییر مواجه می‌کند.

سردار مسلمی با عنوان اینکه مردم هیچ توجهی به فراخوان‌های بی محتوی دشمنان با هدف براندازی نظام ندارند، افزود: متأسفانه مردم ما به عملکرد غیردینی و نداشتن روحیه جهادی مسئولان ناامید هستند و در این بین وظیفه اصحاب رسانه بسیار سنگین است وباید با مطالبه گری و تبیین شاخه‌های مدیر جهادی، مردم را برای انتخاب فرد جهادی برای مدیریت کشور ترغیب کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم هوشیاری مردم را در جنگ شناختی نسبت به عملکرد دشمن بالا ببریم باید فعالان رسانه‌ای یکی از کارشناسان اصلی در عملیات روانی باشند زیرا یکی از الزامات ما در جنگ شناختی، مسلط بودن به شویه های عملیات روانی است.