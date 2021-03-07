کشف ۱۴۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مرزبانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزها خاکریز اصلی امنیت در همه کشورها هستند و از حساسیت ویژه ای برخوردارند.

وی افزود: استان کردستان با توجه به شرایط خاصی که دارد مرزهایش هم شرایط خاصی دارد.

سردار مرزبانی خاطرنشان کرد: در سایه رشادت نیروهای مسلح استان و آمادگی عملیاتی و همراهی مردمی شاهد امنیتی پایدار در مرزها هستیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در سال ۹۹ پیگیری جدی کردیم استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز بود که شاهد ارتقای این مهم طی یک سال گذشته بودیم.

فرمانده مرزبانی کردستان اظهار داشت: در بحث زیرساخت‌ها جزو استان‌های پیشرو هستیم و در مبحث تجهیزات نیز امروز شاهد اختصاص تعدادی تجهیزات به روز هستیم و این روند ادامه خواهد داشت.

سردار مرزبانی افزود: مرکز مانیتورینگ استان با استفاده از سیستم پایشی توانسته است اقدامات مؤثری را انجام دهد و در سال ۱۴۰۰ هم شاهد تحولات بیشتری خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار بدون تأمین معیشت مردم امکان پذیر نیست و در این راستا شاهد فعال شدن بازارچه‌های مرزی در مریوان و بانه هستیم و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده مرزبانی کردستان اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی نیروی انتظامی به ویژه مرزبانی مبحث مبارزه با قاچاق کالاست و در این راستا با اشراف اطلاعاتی نسبت به تحرکات قاچاقچیان عملیات‌های بسیاری اجرایی شد.

وی در ادامه سخنان خود به آمار عملکرد مرزبانی استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال کشفیات داشته‌ایم که به خزانه دولت واریز شده است.

سردار مرزبانی خاطرنشان کرد: در بحث قاچاق احشام که یک توطئه سازمان یافته برای فشار معیشتی بر مردم بود توانستیم با قاچاقچیان این عرصه مقابله کنیم و بیش از ۱۹ هزار رأس احشام سبک و سنگین را قبل از خروج از مرز کشف کنیم و در این راستا استان دوم کشور هستیم.

وی افزود: کشف ۷۳ هزار دلار ارز و ۳۲ میلیون دینار، کشف دو میلیون قلم داروی قاچاق، کشف ۴۴۴ هزار لیتر سوخت، دستگیری ۶۸ قاچاقچی بزرگ و تشکیل بیش از دو هزار پرونده در بحث قاچاق از دیگر اقدامات مرزبانی در سال ۹۹ بوده است.

سردار مرزبانی اعلام کرد: در مجموع میزان کشفیات ما نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱۱ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ این روند را ادامه خواهیم داد.