تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور ابراز داشت: سیاست دستگاه قضائی استان هرمزگان، برگزاری انتخاباتی با شکوه و قانون مدار با مشارکت حداکثری مردم است.

صالحی افزود: سلامت انتخابات یکی از اولویت‌های اصلی است و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای دست‌اندرکاران و هیئت‌های اجرایی، حضور به موقع مسئولین نظامی، انتظامی و امنیتی و رصد تحرکات انتخاباتی می‌تواند در انجام انتخاباتی سالم و امن مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی امر انتخابات از جمله نهادهای اجرایی، امنیتی و نظارتی مکلف هستند زمینه مشارکت پرشور و قانونمند را برای مردم فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: انتخابات عرصه‌ای بی بدیل برای به نمایش گذاشتن اخلاق اسلامی است و ضروری است که افراد و جریان‌های سیاسی ضمن تبعیت از قانون از توسل به هرگونه اقدام مغایر با این امر خودداری کنند.

وی اعلام کرد: شعب ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادگستری هرمزگان تعیین شده اند و تخلفات اعلام شده از سوی ضابطین قضائی و دستگاه‌های نظارتی خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: استفاده از امکانات دولتی و عمومی از مصادیق جرایم و تخلفات انتخاباتی است و هیچیک از مدیران و افراد حقیقی و حقوقی حق نخواهند داشت به نفع یا علیه شخصی از امکانات دولتی استفاده کنند.

صالحی افزود: یکی از مصادیق بارز جرایم و تخلفات انتخاباتی تبلیغات زود هنگام و پیش از موعد است و افراد حق ندارند قبل از آغاز زمان رسمی تعیین شده، نسبت به تبلیغات زود هنگام اقدام کنند و در صورت مشاهده مواردی از این دست با متخلفین برخورد و جرایم و تخلفات انتخاباتی کاندیدا به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اهمیت توجیه، ارشاد، انذار و اطلاع رسانی در موضوع پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهارداشت: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های رسانه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خلیج فارس از طریق تولید و پخش ویژه برنامه‌هایی در جهت آگاهی بخشی هرچه بیشتر، ایجاد شور و شوق و زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم اقدام خواهد کرد.