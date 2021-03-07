فعالیت ۶۰۴ کانون فرهنگی هنری در مساجد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مساجد از صدر اسلام تاکنون پایگاه عظیم مردمی بوده و بسیاری از تحولات فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در مساجد شکل گرفته است.

وی افزود: از سال ۱۳۷۱ و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب شاهد آغاز به کار دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم و ثمره تشکیل این دبیرخانه راه اندازی کانون‌های فرهنگی و هنری در مساجد کشور بوده است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان اعلام کرد: هم اکنون ۶۰۴ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان راه اندازی شده است که ۴۳۳ مورد آنها در مناطق روستایی فعالیت دارند.

گلباغی خاطرنشان کرد: در استان کردستان دو هزار و ۹۶ مسجد دایر است که بر اساس قانون ششم توسعه کشور باید در یک چهارم این مساجد کانون‌های فرهنگی و هنری راه اندازی شود.

وی افزود: خوشبختانه از لحاظ کمی سهمیه در نظر گرفته شده در کردستان محقق شده است و با برنامه ریزی به دنبال ارتقای کیفی فعالیت‌ها هستیم و در این راستا در سال جاری ۱۰۸ مجوز الکترونیکی برای کانون‌های مساجد صادر شده است.

گلباغی اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در استان مردم نهاد بوده و از برنامه ریزی تا اجرا توسط معتمدین مردمی و اعضای کانون‌های مساجد انجام می‌شود و این دبیرخانه تنها نقش تسهیل گر را ایفا می‌کند.