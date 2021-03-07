به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فراخوان نخستین جشنواره منطقه‌ای فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای «آب و انرژی» در سه حوزه مستند، داستانی و انیمیشن منتشر شد.

محورهای این جشنواره که با شعار «۱۰۰ ثانیه برای آب و انرژی» و با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو و وزارت نیرو برگزار می‌شود، به این شرح است: «ارزش زیست‌محیطی آب و انرژی»، «ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آب و انرژی»، «تغییر اقلیم، آب و انرژی»، «نقش رسانه در آموزش و مدیریت مصرف بهینه آب و انرژی»، «دسترسی به آب سالم و انرژی پایدار»

اهداف برگزاری جشنواره «آب و انرژی» هم عبارتند از:

۱) آگاهی بخشی درباره اهمیت مدیریت مصرف آب و انرژی در جهت حفظ محیط زیست

۲) تبیین نقش بهره‌برداری بهینه از منابع آب و انرژی در توسعه پایدار

۳) ترغیب جامعه به مدیریت مصرف آب و انرژی در زمان بحران‌های فراگیر

۴) آشنایی با نحوه تولید، انتقال و توزیع انرژی

۵) آشنایی با نحوه جمع‌آوری، استحصال، فرایند انتقال، تصفیه و توزیع آب

جوایز سه برگزیده این جشنواره در سه بخش مستند، داستانی و انیمیشن (جمعاً ۹ فیلمساز برگزیده) به این شرح است:

رتبه اول: تندیس جشنواره و مبلغ یک هزار دلار به بهترین فیلمساز خارجی یا معادل ریالی آن برای فیلمساز ایرانی

رتبه دوم: تندیس جشنواره و مبلغ ۷۰۰ دلار به فیلمساز خارجی یا معادل ریالی آن برای فیلمساز ایرانی

رتبه سوم: تندیس جشنواره و مبلغ ۳۰۰ دلار به فیلمساز خارجی یا معادل ریالی آن برای فیلمساز ایرانی

عموم فیلمسازان به منظور شرکت در جشنواره «آب و انرژی» تا روز ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند آثار خود را از طریق وب‌سایت جشنواره به نشانی www.۱۰۰-we.com ثبت کنند.

نخستین جشنواره منطقه‌ای فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای «آب و انرژی» همزمان با روز جهانی محیط زیست ۵ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.