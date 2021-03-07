به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین مدنی با بیان این مطلب افزود: ۱۳ هزار و ۳۳ پروژه عمرانی و طرح زیربنایی برکت شامل ساخت مدرسه، احداث و تکمیل مسکن محرومین، اجرای پروژه‌های آب‌رسانی، احداث مراکز بهداشتی و درمانی و ساخت مسجد و مراکز فرهنگی و هنری در سال ۹۹ به بهره‌برداری کامل رسیده است.

امیرحسین مدنی با تاکید بر اجرای پروژه‌های عمرانی به موازات اشتغال‌زایی در مناطق محروم گفت: امسال ۱۲ هزار مسکن محرومین ویژه سیل‌زدگان، خانواده‌های دارای حداقل دو معلول و مددجویان روستایی احداث، تکمیل و تحویل شده است.

وی ادامه داد: همچنین در دی‌ماه سال جاری، ۴۰۰ پروژه آب‌رسانی به بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ روستا به بهره‌برداری رسیده است. اجرای این پروژه‌ها، امکان دسترسی به آب آشامیدنی را برای یک میلیون نفر فراهم آورده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد در سال ۹۹ و در دو مرحله، ۲۵۰ مدرسه را در مناطق محروم و روستایی کشور افتتاح و تقدیم دانش‌آموزان این مناطق کرده است.

مدنی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم‌نامه ساخت هزار مدرسه سوم برکت در مناطق روستایی و عشایری، دیگر شاهد مدارس ناایمن، کانکسی، خشتی و گلی در کشور نباشیم.

وی درباره عملکرد بنیاد برکت در حوزه سلامت نیز توضیح داد: در بهمن‌ماه امسال ۳۳ مرکز بهداشتی و درمانی شامل سه بیمارستان در شهرهای تیران و کرون، نی ریز و دزفول و ۳۰ مرکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم سراسر کشور افتتاح و به شبکه بهداشت و سلامت افزوده شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: همچنین ۳۵۰ مسجد و مرکز فرهنگی و مذهبی توسط بنیاد در سال ۹۹ ساخته و در اختیار مردمان مناطق محروم و کمتر برخوردار قرار گرفته است.

مدنی با اشاره به برخورداری ۴ هزار و ۵۰۰ روستا از خدمات عمرانی بنیاد برکت تاکید کرد: با راه‌اندازی ۱۳ هزار و ۳۳ پروژه در سال ۹۹، مجموع پروژه‌های عمرانی و طرح‌های زیربنایی افتتاح شده بنیاد به ۲۸ هزار و ۷۷۰ طرح رسیده است.

وی در پایان یادآور شد: بنیاد برکت همچنین ۱۹ هزار و ۹۰۰ پروژه عمرانی و زیربنایی دیگر را نیز در دست ساخت و تکمیل دارد.