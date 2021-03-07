اسدالله گرجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان اصفهان در سال جاری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۲۶ نفر از این زندانیان از بند رهایی یافته‌اند.

آزادی ۱۶ زن زندانی در سال جاری

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۱۰ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند، ابراز داشت: بدهی این افراد بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که ۱۴۴ میلیارد تومان آن با گذشت شکات تأمین شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان افزود: ۱۳ میلیارد تومان از بدهی زندانیان از محل اعسار ،‌۲۳ میلیارد تومان از محل کمک بلاعوض ستاد دیه، پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل کمک بنیاد مستضعفان، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان صندوق تأمین خسارات بدنی، ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و چهار میلیارد و ۷۰۰ تومان آورده مددجویان تأمین شده است.

بدهی ۳۴۰ میلیارد تومانی زندانیان جرایم غیرعمد اصفهان

وی با بیان اینکه همچنان ۷۷۶ زندانی با بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان بدهی در زندان به سر می‌برند، اضافه کرد: از این تعداد ۲۰ نفر خانم هستند.

گرجی زاده تصریح کرد: البته باید توجه داشت که بخشی از این زندانیان جز زندانیان رسوبی هستند و نیازمند کمک خیران هستند.