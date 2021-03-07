مجوز الکترونیک ۴۴۸ کانون کهگیلویه و بویراحمد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دولت آبادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: از مجموع ۶۴۶ کانون استان ۴۴۸ کانون ما بر اساس شاخص‌های امتیازی مجوز الکترونیک دریافت کرده است.

وی به طرح ایران قوی و فعالیت مناسب کانون‌های استان اشاره کرد و گفت: در قالب طرح ایران قوی با تحقق ساماندهی و شبکه سازی، رتبه سوم کشور به دست آمد.

دولت آبادی ابراز داشت: ۵۱۰ کانون استان در طرح ایران قوی مشارکت داشته و حضورها در قالب ۱۲ رواق ساماندهی شد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان با تاکید بر اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی از برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: تعدادی از این کارگاه‌ها برگزار و تعدادی تا پایان اسفند ماه برگزار می‌شود.

دولت آبادی با اشاره به زمین لرزه سی سخت و فعالیت‌های حمایتی، تصریح کرد: با وقوع زمین لرزه، با برنامه ریزی های حمایتی، نانوایی سیار با پخت و توزیع ۵۰۰۰ قرص نان به شکل روزانه در سی سخت فعال شد.

دولت آبادی افزود: همچنین ۴۰۰۰ بسته گوشت گرم نیز در بین مردم زلزله زده توزیع شد.

دولت آبادی با اشاره به اهمیت توسعه برنامه‌های فرهنگی در استان، گفت: فرهنگ یکی از مهمترین مواردی است که با آن رو به رو هستیم و باید سند تحول توسعه فرهنگی در استان تدوین شده و برنامه راهبردی در آن شکل بگیرد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان خاطرنشان کرد: فرهنگ برای جامعه مانند اخلاق برای فرد است و عدم توجه به فرهنگ هزینه‌های بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

دولت آبادی گفت: در بحث تهاجم فرهنگی نوجوانان و جوانان ما دست بسته در مقابله این آسیب‌ها قرار دارند و برنامه ریزی بر اساس تعمیم پوشش حمایتی با شرایط زمانی و راهبرد سازی مدون و کارشناسی شده ضروری است.